Impactante: ministro europeo sufrió un ACV en una entrevista en vivo

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisik, de 52 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en plena transmisión del canal Pink y conmocionó al país. El funcionario colapsó frente a cámaras y fue trasladado de urgencia a un hospital de Belgrado, donde permanece internado en estado grave.

La escena ocurrió mientras dialogaba con los conductores Da Djordjevic y Predrag Sarapa . Según testigos y medios locales, Glisik comenzó a tartamudear y mostró signos de confusión, perdiendo la coordinación. Al notar su estado, los presentadores intentaron auxiliarlo, pero la transmisión fue interrumpida abruptamente, dejando a los televidentes y al equipo de producción en shock.

Horas después, el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó que Glisik sufrió un ACV y que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Según Loncar, el tiempo de respuesta fue clave para su supervivencia: “Llegó al quirófano en menos de una hora. Estas intervenciones son más efectivas cuando se hacen rápido”, aseguró.

La operación fue exitosa, aunque su estado clínico continúa siendo grave. Loncar advirtió que el ministro "sigue luchando por su vida" y permanece bajo cuidados intensivos.

El ACV en vivo generó una ola de reacciones políticas

El episodio provocó un fuerte impacto en el ámbito político serbio. El presidente Aleksandar Vucic, cercano al funcionario y padrino político de Glisik, visitó el hospital tras el incidente. Más tarde, publicó una foto junto a él en su cuenta de Instagram con un mensaje emotivo: “Darko, aguanta. No te rindas”.

“Darko se siente mejor, hablé con él. Todavía le cuesta un poco, pero la alegría que tenemos es indescriptible”, dijo el mandatario al salir del hospital.

También la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, expresó su apoyo y destacó el impacto emocional que tuvo la situación en el partido gobernante SNS: “Fue un día especialmente difícil y triste para todos. Le envío toda mi fuerza y amor a Darko y su familia”.

Incluso el conductor Predrag Sarapa debió ser atendido en un hospital tras sufrir un ataque de ansiedad producto del episodio en vivo. Fue dado de alta tras recibir atención médica.

¿Quién es Darko Glisik?

Darko Glisik es una de las figuras más influyentes del gabinete serbio. Desde mayo de 2024 encabeza el Ministerio de Inversiones Públicas, y su vínculo con el presidente Vucic lo posicionó como un operador clave dentro del gobierno. Su rol fue central en la planificación de obras estratégicas y proyectos de infraestructura en todo el país.

Con pasado en el Partido Radical Serbio (SRS), Glisik tuvo una activa participación política durante las protestas en Serbia de 2023, consolidando su perfil como dirigente fuerte dentro del oficialismo.

Serbia, en tensión mientras sigue la internación del ministro

En paralelo a la internación de Glisik, el presidente Vucic mantuvo una conversación con su par francés, Emmanuel Macron. En el diálogo, Macron reafirmó su apoyo a la integración europea de Serbia y llamó a avanzar en las reformas y el diálogo con Kosovo, en un contexto político delicado para el país balcánico.

Mientras tanto, la salud de Darko Glisik sigue siendo seguida de cerca por toda la nación, a la espera de una evolución favorable tras el dramático ACV en vivo que expuso la fragilidad de una de las principales figuras del poder serbio.