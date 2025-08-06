miércoles 6 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ministro

Impactante: ministro europeo sufrió un ACV en una entrevista en vivo

El funcionario fue trasladado a un centro de salud y operado de urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisik, de 52 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en plena transmisión del canal Pink y conmocionó al país. El funcionario colapsó frente a cámaras y fue trasladado de urgencia a un hospital de Belgrado, donde permanece internado en estado grave.

Lee además
tras la muerte de locomotora oliveras, ¿que es el acv isquemico y como detectarlo?
A tener en cuenta

Tras la muerte de Locomotora Oliveras, ¿qué es el ACV isquémico y cómo detectarlo?
La fuerza y la triste historia de la Locomotora Oliveras. 
A tener en cuenta

ACV en pacientes jóvenes: por qué aumentaron los casos y por qué son más graves que en adultos, según un neurólogo sanjuanino

La escena ocurrió mientras dialogaba con los conductores Da Djordjevic y Predrag Sarapa. Según testigos y medios locales, Glisik comenzó a tartamudear y mostró signos de confusión, perdiendo la coordinación. Al notar su estado, los presentadores intentaron auxiliarlo, pero la transmisión fue interrumpida abruptamente, dejando a los televidentes y al equipo de producción en shock.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QueTripaInforma/status/1953009821411606752&partner=&hide_thread=false

Horas después, el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó que Glisik sufrió un ACV y que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Según Loncar, el tiempo de respuesta fue clave para su supervivencia: “Llegó al quirófano en menos de una hora. Estas intervenciones son más efectivas cuando se hacen rápido”, aseguró.

La operación fue exitosa, aunque su estado clínico continúa siendo grave. Loncar advirtió que el ministro "sigue luchando por su vida" y permanece bajo cuidados intensivos.

El ACV en vivo generó una ola de reacciones políticas

El episodio provocó un fuerte impacto en el ámbito político serbio. El presidente Aleksandar Vucic, cercano al funcionario y padrino político de Glisik, visitó el hospital tras el incidente. Más tarde, publicó una foto junto a él en su cuenta de Instagram con un mensaje emotivo: “Darko, aguanta. No te rindas”.

Darko se siente mejor, hablé con él. Todavía le cuesta un poco, pero la alegría que tenemos es indescriptible”, dijo el mandatario al salir del hospital.

También la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, expresó su apoyo y destacó el impacto emocional que tuvo la situación en el partido gobernante SNS: “Fue un día especialmente difícil y triste para todos. Le envío toda mi fuerza y amor a Darko y su familia”.

Incluso el conductor Predrag Sarapa debió ser atendido en un hospital tras sufrir un ataque de ansiedad producto del episodio en vivo. Fue dado de alta tras recibir atención médica.

¿Quién es Darko Glisik?

Darko Glisik es una de las figuras más influyentes del gabinete serbio. Desde mayo de 2024 encabeza el Ministerio de Inversiones Públicas, y su vínculo con el presidente Vucic lo posicionó como un operador clave dentro del gobierno. Su rol fue central en la planificación de obras estratégicas y proyectos de infraestructura en todo el país.

Con pasado en el Partido Radical Serbio (SRS), Glisik tuvo una activa participación política durante las protestas en Serbia de 2023, consolidando su perfil como dirigente fuerte dentro del oficialismo.

Serbia, en tensión mientras sigue la internación del ministro

En paralelo a la internación de Glisik, el presidente Vucic mantuvo una conversación con su par francés, Emmanuel Macron. En el diálogo, Macron reafirmó su apoyo a la integración europea de Serbia y llamó a avanzar en las reformas y el diálogo con Kosovo, en un contexto político delicado para el país balcánico.

Mientras tanto, la salud de Darko Glisik sigue siendo seguida de cerca por toda la nación, a la espera de una evolución favorable tras el dramático ACV en vivo que expuso la fragilidad de una de las principales figuras del poder serbio.

Temas
Seguí leyendo

Un famoso youtuber busca llevar "Los Juegos del Hambre" a la realidad

Chile frenó la importación de carne argentina por una desregulación del Senasa

Italia se encamina a construir el puente más largo del mundo: cuántos km tendrá y cuánto costará

Estados Unidos respaldó a Jair Bolsonaro, que podría ser condenado a 40 años de cárcel

Histórico: miembros del Ejército Argentino, entre ellos un sanjuanino, llegaron a la cima del Himalaya

Rusia lanza al aire una amenaza nuclear y con alcance a toda Europa: "Ya no tenemos limitaciones"

El estremecedor relato de la familia que sobrevivió a la tragedia en la que murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

Rusia advirtió a Trump tras despliegue de submarinos nucleares: "En ninguna guerra nuclear...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La carne argentina de momento no será importada por Chile.
En suspenso

Chile frenó la importación de carne argentina por una desregulación del Senasa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

El comerciante Sergio Muñoz, actualmente detenido con prisión domiciliaria.
Delitos sexuales

Un comerciante sanjuanino está sospechado de drogar y violar a su empleada de limpieza

Imagen ilustrativa
Delincuentes cibernéticos

Un vecino de Rivadavia fue estafado en $3.500.000 tras recibir un mensaje engañoso

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo
Acusaciones

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo

Tras la entrega de computadoras a los docentes sanjuaninos, llegará el turno de los alumnos de 5to y 6to Grado.
Educación

Tras el inicio de entrega de computadoras a docentes sanjuaninos, ¿cuándo las recibirán los alumnos?

Te Puede Interesar

Ferreterías sanjuaninas registraron nuevos aumentos, ¿por el dólar o la inflación?
Suba de precio

Ferreterías sanjuaninas registraron nuevos aumentos, ¿por el dólar o la inflación?

Por Celeste Roco Navea
El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la amante
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

Josemaría junto a Filo del Sol han conformado el proyecto de cobre Vicuña. 
Minería

Los tres pedidos de los empresarios y proveedores mineros sanjuaninos al CEO de Vicuña

Imagen ilustrativa
Atraco

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas