Hamas liberó a otros tres rehenes: el presidente de Israel denunció su estado de salud

Este sábado, el grupo terrorista Hamas liberó a tres rehenes israelíes, Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami, quienes habían sido secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza. En este contexto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su preocupación por el estado físico de los rehenes, a quienes calificó de víctimas de un “crimen contra la humanidad”.

image.png El presidente de Israel.

Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami fueron recibidos por personal de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a territorio israelí, donde recibieron atención médica.

Herzog también mencionó las historias personales de los tres rehenes. En particular, relató el caso de Or Levy, cuyo secuestro ocurrió después del asesinato de su esposa Einav durante los ataques de octubre, y destacó la lucha de la familia Sharabi por la liberación de Yossi, hermano de Eli, quien no sobrevivió al cautiverio.

El acuerdo de alto el fuego bajo el cual se produjo la liberación de los tres rehenes también incluye la liberación de 183 prisioneros palestinos, algunos de los cuales están condenados a cadena perpetua. Sin embargo, más de 65 personas siguen secuestradas en Gaza, y las autoridades temen que muchas de ellas hayan muerto durante su cautiverio. Se espera que sus cuerpos sean entregados en una segunda fase del acuerdo.