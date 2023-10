Furor en TikTok por el sacerdote más guapo del mundo

El sacerdote pertenece al Santuario del Señor de Luren de la ciudad de Ica, Perú, un detalle al que sus admiradoras le prestaron mucha atención.

Las cibernautas se pusieron realmente muy picantes al ver las imágenes del referente de la Iglesia Católica repartiendo bendiciones tras la misa y le dejaron una gran cantidad de mensajes llenos de doble sentido.

Los mejores textos fueron estos: “Padre, métame el bien y sáqueme el mal... Amén”; “Mi novio: A donde te gustaría viajar, amor. Yo: A Ica, quiero ir a conocer Luren y escuchar misa. Mi novio: Oww, que bien que quieras estar más cerca de Dios”; “Padre, quiero confesarme, ¿dónde lo espero de rodillas?”; “Derrama todas tus bendiciones sobre mí”; “Padre, de rodillas me inclino hacia UD para recibir su bendición”; “¿Que Iglesia es? Preguntando por una ‘amiga’, jajajaja”; “De repente siento el llamado del Señor”; “El nuevo atractivo turístico de Ica”; “¡Los comentarios! Dios mío, ardemos a fuego lento como pollo a la brasa, jijii”; “Ojalá lo trasladarán a mi parroquia. Mandaré un petitorio al Episcopado”; “Necesitamos ir a Ica a confesarnos de rodillas para que el padre derrame todas sus bendiciones sobre nosotras”; “Como que me dio ganas de ir a misa”; “Si mirarte es un pecado, ¡que venga el padre a confesarme!”; “Mañana me confieso”; “Dios me envió la señal que estaba esperando”; “Me había alejado de la iglesia, pero ahora toca volver a que el padre me bendiga en cuerpo y alma porque me he vuelto muy pecadora”; y “No es un padre, es un papito”.