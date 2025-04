Fallecieron cinco adolescentes al incendiarse un micro escolar en el que se trasladaban: qué lo provocó

El micro incendiado en Bolivia no tenía patente y su conductor, al momento de ser aprehendido, no presentó su licencia de conducir

Al llegar al sitio del incidente, las autoridades constataron que el micro se encontraba incinerado y que en su interior había cinco adolescentes sin vida.

Luego de hacer los registros del lugar, se auxilió a otros ocho chicos, de entre 12 y 17 años, que lograron escapar del vehículo a través de las ventanas, lo que no pudieron realizar las víctimas fatales, quienes quedaron atrapadas en la parte trasera de la unidad.

Siete de los heridos fueron trasladados a un hospital de Oruro, ante la gravedad que presentaron sus heridas, después de recibir los primeros auxilios en el Hospital Madre Obrera de Llallagua.

El coronel Choque Fernández precisó que los estudiantes no son de Uncía sino de poblaciones aledañas. También reveló las identidades de los adolescentes heridos, pero no pudo hacer lo mismo con la de las víctimas fatales porque estaban todavía en la morgue y las autoridades, al menos hasta la tarde de este miércoles, todavía no habían realizado las entrevistas correspondientes con sus familiares.

El micro era conducido por un hombre de 53 años y se utilizaba como transporte escolar para trasladar a los estudiantes desde una escuela hacia sus domicilios.

Según informó Choque Fernández, el incendio se inició cuando estaban intentando prender el vehículo. En ese momento hubo una fuga de gas, debido a que recientemente había sido acondicionado para que funcionara con gas licuado del petróleo (GLP).

Otro dato importante que aportó el jefe policial es que el micro no tenía patente y su conductor, al momento de ser aprehendido, no presentó su licencia de conducir.

FUENTE: Clarín