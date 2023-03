Está por dar a luz y busca al padre de su bebé por las redes: "No sé ni el nombre"

En TikTok, la británica publicó un video dando a conocer el hecho y de paso le avisó al joven que será padre en pocos días.

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua”, dijo Sarah, según publicó el medio The Sun. “Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo”.

“Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre”, agregó. “Todo lo que quiero es que el papá y su familia sepan que si quieren participar, puedan hacerlo”.

Según The Sun, la mujer estaba en un resort de la zona turística Playa de las Américas cuando el joven se le acercó.

Se ofreció a acompañarla a su casa y, aunque se negó a ir más allá porque ella tenía 29 y él 19, terminó aceptando la propuesta y tomó una foto del chico por seguridad.

“Tomé la foto para decir que estoy a salvo y que pronto estaré en casa. Fue solo una aventura de una noche. Seguía diciendo que 19 era muy joven cuando yo tenía 29, pero él siguió insistiendo”, recordó.

“Realmente sé que estaba mucho más borracha que él. La única razón por la que dormimos juntos fue porque me paró en la calle y me pidió que fuera con él”, añadió.

Sarah, quien trabaja como cuidadora infantil, dijo que estuvo con resaca durante días, por lo que nunca llegó a tomar la píldora del día siguiente.

Luego, quedó horrorizada al saber que estaba embarazada. Después de pensarlo durante un buen tiempo, decidió seguir adelante y convertirse en madre por primera vez.

“Estaba sorprendida y asustada. Pero algo en mi corazón me dijo que debería quedarme con el bebé”, expresó. “No conozco al papá, pero definitivamente siento que estoy lista para ser mamá”.

Finalmente, la futura madre asegura que no está buscando obtener dinero del joven, ya que lo único que busca es darle la oportunidad de participar en la crianza del niño. Incluso piensa en la posibilidad de que esté presente durante el nacimiento del bebé.

“Obviamente, ser madre soltera da miedo, pero me las arreglaré. Tengo una casa hermosa y no necesito nada del papá del bebé”, confesó. “Pero ya no se trata de mí. También tengo que pensar en mi hijo y sus necesidades”.

Sarah dijo que no ve ninguna posibilidad de que ella y el chico se conviertan en pareja, pero está ansiosa por localizarlo y al menos hacerle saber lo que está sucediendo.

“Tengo una familia muy pequeña y no quiero que mi hijo se pierda el amor de ambos lados. Es lo que se merece”, añadió. “Hacerle saber a alguien que va a ser papá es lo correcto”.

FUENTE: Clarín