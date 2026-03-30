España cerró su espacio aéreo a aviones de guerra: La respuesta de Estados unidos

El Gobierno de España ordenó este lunes el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en el Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero.

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España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publicó este lunes el periódico El País y confirmaron fuentes de Defensa.

Al respecto, la Casa Blanca minimizó el cierre del espacio aéreo español a los aviones de Estados Unidos dispuesto por el Gobierno de España y dejó claro en una consulta del diario ABC que no considera necesaria ninguna ayuda de Madrid para seguir adelante con la operación militar.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, dijo un alto cargo de Washington sobre la decisión anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La prohibición afecta solo a las operaciones aéreas militares y no a los vuelos comerciales, precisaron a la agencia EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, según el portal DW.

España rechaza la intervención de EE. UU. e Israel en Irán

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con EE. UU. regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme contra la intervención de EE. UU. e Israel en Irán y contra el uso de esas bases para tal fin, pues considera que la guerra viola el derecho internacional, pese a las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial a España.

En la mira, relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos

Preguntado por si el cierre del espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EE.UU., el vicepresidente primero español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que esto forma parte de la posición del Gobierno de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera “unilateral” y en contra de la legalidad internacional.

Cuerpo subrayó que las empresas españolas trabajan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EE. UU. y que el objetivo del Ejecutivo es intentar mejorar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

Entrevistado por Cadena Ser, anunció la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para ayudar a las empresas española a establecerse en Estados Unidos “de manera efectiva y exitosa”.