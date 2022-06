El violento cruce entre Enzo Pérez y el Cacique Medina

No es la primera vez que Enzo Pérez forma parte de un cruce verbal a mitad de un partido. En 2018, durante el partido mundialista entre Argentina e Islandia, Ricardo Centurión twitteo: "que ganas de pisarla y encarar". El actual jugador de San Lorenzo explicó:"Después de ese tweet, tuve que ir a jugar con River y Enzo Pérez me dice 'por qué no la pisas ahora'. Cayó re mal en el grupo, nosotros habíamos pateado una vez al arco y Enzo me viene a decir 'pisala'. Lo salí a correr". Una de las cosas que caracteriza al mediocampista Millonario, aparte de su gran elegancia y despliegue dentro del campo de juego, es su carácter. River tendrá que ir a buscar el partido en el Monumental, el próximo miércoles 6 de julio, a las 21:30 hs.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1542327196794212354 El picante cruce de palabras entre el Cacique Medina y Enzo Pérez en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/4dh6wjAfYG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2022