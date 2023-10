El test viral que revela qué dicen tus amigos de vos

Test viral: qué es lo primero que ves en la imagen

Mira con atención la imagen y lo primero que veas tendrá un significado.

image.png

Resultados del test viral

Una orca

Si lo que has visto primero es una orca en el mar es que tus amigos te tienen en alta estima, tienen un gran concepto de ti a pesar de tus errores. Creen que eres una buena persona y que por encima de cualquier cosa está la confianza y la lealtad que les demuestras.

Una mujer

Si lo que más te ha llamado la atención es la mujer es que los que consideras tus mejores amigos piensan mal de ti y se aprovechan. Te cogen el teléfono y quedan contigo por conveniencia, para no perder una amistad a la que creen que le sacarán partido en algún momento.

El camino

Si te has fijado más en el camino que conduce a la nube es que tus amigos no pueden más contigo y no saben cómo decirlo. No soportan ya tu forma de ser y desean que no les llames tanto porque tus comentarios les acaban arruinando la quedada.

La gaviota

Si es la gaviota en lo que te has fijado al ver la imagen, puedes estar tranquilo aunque no cuides lo suficiente a tus amigos: ellos siempre estarán para ti. Son comprensivos, te quieren y te cuidarán siempre, así que aprende a valorarlos como se merecen.

