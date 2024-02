El Rey Carlos III habló tras ser diagnosticado con cáncer

“Solo puedo pedir disculpas por no poder estar con vosotros en persona para celebrar este acontecimiento histórico", comenzó diciendo el mandamás inglés. "Durante estas últimas cinco décadas, he observado con la más profunda admiración cómo han construido su nación y forjado el lugar distintivo de Granada en el mundo, y como un miembro esencial de nuestra familia de la Commonwealth", expresó el Rey.

COMUNICADO DE LA FAMILIA REAL (CAPTURA DE PANTALLA @THEROYALFAMILY)

Por su parte, el padre de William y Harry recordó la rica historia del país: “Juntos, han establecido a Granada como un ejemplo de democracia, derechos humanos y Estado de derecho".

"Juntos, habéis superado los desafíos más críticos del cambio climático, y la pérdida de biodiversidad ofreciendo al mundo un ejemplo de liderazgo, resiliencia e innovación. Juntos han dado vida a las palabras de su himno nacional: '¡Aspira, construye, avanza!'", continuó.

Además, agregó detalles de sus visitas: “Mi esposa y yo guardamos recuerdos muy especiales de nuestra visita a su hermosa 'Isla de las Especias' hace cinco años, y de la cálida y conmovedora bienvenida que nos brindaron. Luego, como siempre que he conocido a granadinos en cualquier parte del mundo, me sorprendió su resiliencia, la fuerza de su comunidad, y su determinación compartida de marcar una diferencia positiva".

¡Solo puedo decir cuánto lamento no poder estar con ustedes en persona para marcar este hito trascendental, y disfrutar de un poco de Oil Down con todos ustedes! Mis pensamientos están con todos en Granada, Carriacou y Petit Martinique, y con todos aquellos en la diáspora granadina -'un pueblo, una familia'- mientras celebran todo lo que han logrado y todo lo que les depara el futuro”, continuó.

Y finalmente, cerró el Rey Carlos III: “Mi familia se une a mí para enviarles nuestras más sinceras felicitaciones a todos ustedes”.

