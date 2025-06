El papa León XIV defendió el matrimonio entre un hombre y una mujer

Fue la primera ceremonia del Jubileo de la que participa el nuevo pontífice. Las anteriores fueron celebradas por cardenales vaticanos debido a la internación desde el 14 de febrero del Papa argentino Francisco, quien murió el 21 de abril.

El Papa recorrió la plaza durante la misa dedicada a los niños, los abuelos y los ancianos que llenaban el lugar.

León XIV defendió los “matrimonios santos” entre un hombre y una mujer para superar “las fuerzas que destruyen relaciones y sociedades”.

“Hermanos, si nos amamos así, sobre el fundamento de Cristo seremos un signo de paz para todos en la sociedad y en el mundo”, dijo. Y planteó: “No hay que olvidar que del seno de las familias nace el futuro de los pueblos”.

El Papa dijo que “a veces esta humanidad se ve traicionada” cuando no se protege la vida. Dijo que una tradición es invocar la libertad no para dar la vida sino para quitarla, no para proteger sino para herir”.

“Sin embargo, frente al mal que divide y mata Jesús sigue orando al Padree por nosotros”, agregó León XIV.

León XIV encomió a las quince religisosas que fueron martirizadas y asesinadas en Polonia por el ejército soviético en 1945. Anunció que “ayer fueron beatificadas Christophora Klomfas y otras 14 hermanas de la Congregación de Santa Catalina Virgen y Mártir, asesinadas en 1945 por los soldados de la Armada Roja en los territorios de la actual Polonia”.

El Papa dijo que en el momento en que la Armada Soviética entró en Polonia “el contexto estuvo caracterizada por la expansión de la ideología atea y comunista que se oponía a la iglesia católica, a sus estructuras y a sus representantes

Citó en su defensa de la familia a parejas que subieron a los altares conjuntamente en las últimas como los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, (que se llamaban) Luis y Celia Martin, beatificados en 2008, o la familia polaca de los Ulma, asesinados por haber protegido judíos en la II Geurra Mundial.

“Papa León protege la familia”, decían muchos carteles de los fieles. Miles de familias de todo el mundo partificaparon de la misa en la plaza de San Pedro.

En el “Regina Coeli” el Papa bendijo a la multitud y recordó especialmente a las familias de Medio Oriente (Gaza) y de Ucrania.