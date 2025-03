El papa Francisco reaparecerá este domingo tras su hospitalización

El pasado 6 de marzo, el pontífice envió un mensaje de audio en español, en el que su voz se percibía fatigada, durante el Rosario que se reza cada noche en la plaza de San Pedro por su pronta recuperación. Además, el domingo anterior, el Vaticano publicó la primera fotografía del Papa en el hospital.

image.png El Papa Francisco continúa con su lenta recuperación.

Las especulaciones sobre su aparición pública comenzaron a circular en las últimas horas, tras observarse a algunos técnicos tomando medidas en la ventana del apartamento del décimo piso del hospital donde permanece ingresado.

En un mensaje fechado hoy desde el hospital, con motivo de la peregrinación jubilar de la archidiócesis de Nápoles, Francisco expresó su gratitud: “En estos días he sentido tanto el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me habéis acompañado”. Aunque no podrá estar físicamente presente, el pontífice aseguró sentirse unido a la comunidad y a la Iglesia.

El mensaje fue leído por el cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, durante una misa celebrada en la Plaza de San Pedro bajo una intensa lluvia. En él, el Papa destacó la “unidad” de las peregrinaciones jubilares diocesanas y concluyó con su habitual petición: “Rezo por vosotros. Y os encomiendo: también vosotros seguid rezando por mí”.

Las condiciones de Francisco, internado desde el 14 de febrero, continúan siendo estables y con “algunas pequeñas mejorías”, según informaron fuentes vaticanas el viernes. El Papa sigue bajo tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria y motora. Además, se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva y se está reduciendo progresivamente el uso de oxígeno de alto flujo con cánulas nasales durante el día.