El cerebro no alcanza su madurez plena hasta los 32 años: un estudio revela las edades clave en su desarrollo

Una investigación de la Universidad de Cambridge, basada en resonancias magnéticas de 3.802 personas de entre 0 y 90 años, identificó que el cerebro humano atraviesa cinco etapas bien diferenciadas a lo largo de la vida. Los hallazgos, publicados en Nature Communications, señalan que existen cuatro puntos de inflexión en su estructura y funcionamiento: a los 9, 32, 66 y 83 años.

El trabajo, encabezado por la becaria Gates Cambridge Alexa Mousley, analizó cómo cambia la conectividad cerebral y el rendimiento cognitivo con el paso del tiempo. “Sabemos que el cableado del cerebro es central para nuestro desarrollo, pero no teníamos un mapa completo de cómo evoluciona a lo largo de la vida”, explicó la investigadora. El estudio, aseguró, es el primero en trazar estas grandes fases del cableado cerebral.

El catedrático de neuroinformática Duncan Astle agregó que estos descubrimientos explican por qué las personas suelen percibir sus vidas en períodos marcados: “El cerebro también transita etapas claras que se reflejan en nuestra experiencia”.

Las cinco etapas del cerebro humano

Niñez — de 0 a 9 años

Durante la infancia temprana se produce la consolidación de las redes neuronales. En esta etapa, las conexiones que se usan con mayor frecuencia se fortalecen y sobreviven, mientras que otras se eliminan. Aumentan tanto la materia gris como la materia blanca, y hacia los 9 años se registra un cambio drástico en las capacidades cognitivas. Esta fase también coincide con una mayor vulnerabilidad a trastornos de salud mental.

Adolescencia extendida — de 9 a 32 años

Los investigadores describen este tramo como una “adolescencia cerebral”, debido a que el cerebro continúa optimizando su eficiencia interna. Las redes neuronales se vuelven más rápidas y efectivas, y los cambios más marcados ocurren a los 32 años, identificados como el punto de inflexión topológico más fuerte de la vida. Es el momento en el que la conectividad alcanza su máximo ajuste.

Adultez — de 32 a 66 años

A partir de los 32 años comienza una fase de estabilidad estructural. No aparecen grandes cambios en la conectividad y el rendimiento cognitivo se mantiene relativamente constante. Según los autores, esta etapa se relaciona con un estancamiento en los niveles de inteligencia y en rasgos de personalidad, de acuerdo con estudios previos. En estos años también se incrementa la “segregación” cerebral, un proceso en el que las regiones empiezan a funcionar de manera más compartimentada.

Envejecimiento temprano — de 66 a 83 años

Cerca de los 66 años inicia una disminución progresiva de la conectividad cerebral, producto de la degradación de la materia blanca. Este proceso coincide con el aumento del riesgo de enfermedades que afectan al cerebro, como la hipertensión. Para los científicos, la reorganización de redes que se venía gestando en la adultez culmina hacia mediados de los sesenta.

Envejecimiento tardío — de 83 a 90 años

En la última fase, el cerebro cambia su dinámica global. La conectividad general se debilita y depende más de regiones específicas para funcionar. Aunque los datos sobre esta etapa son más escasos, los investigadores sostienen que se trata de un período de transición hacia un procesamiento más local y menos integrado.

Por qué este mapa de etapas es clave

Los autores destacan que muchas condiciones neurológicas, psiquiátricas y del neurodesarrollo están ligadas a la configuración del cerebro. Diferencias en ese cableado pueden predecir dificultades en la atención, el lenguaje, la memoria y otros procesos conductuales.