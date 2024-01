Ecuador, en Estado de excepción: los violentos motivos tras la medida política

La medida establece la suspensión de los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPresidencia_Ec%2Fstatus%2F1744469882001883224&partner=&hide_thread=false Ante la situación de seguridad que vive el país, el presidente @DanielNoboaOk toma acciones concretas para respaldar a las Fuerzas Armadas durante el proceso de intervención y control de cárceles.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/SUCR5aEFZl — Presidencia Ecuador (@Presidencia_Ec) January 8, 2024

Pese al Estado de excepción, la primera noche fue un calvario en distintas zonas. Las bandas criminales dictaron la guerra al gobierno y hubo una importante serie de ataques. Entre los incidentes registrados, siete efectivos de la Policía fueron secuestrados, en las prisiones hay casi una centena de agentes penitenciarios que son retenidos por los mismos presos, quienes los amenazan con armas y elementos cortopunzantes, hubo detonaciones de coches bombas e incendio de vehículos y un sinfín de amenazas contra Noboa.

El Servicio de Cárceles informó que en los penales de Loja, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay hay agentes penitenciarios retenidos, y se registra la fuga de 39 presos del penal de la ciudad de Quito.

image.png Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de Los Choneros (Europa Press)

En Azuay, desde la cárcel de Turi, que es controlada por Los Lobos los presos emitieron un mensaje para el presidente: “Así como no te importa la vida de los privados libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios: de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de Excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”, se escucha decir al encapuchado que habla en el video. El criminal “recomendó” a la ciudadanía no salir por la noche pues la banda criminal se enfrentará a las fuerzas del orden en la calle. Además, dijo que los policías y militares “enfrentarán consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador”. En la misma grabación un supuesto guía retenido pues está encapuchado pide al presidente Noboa que preserve sus vidas: “Nosotros somos inocentes”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1744788296960528883&partner=&hide_thread=false Ecuador, en Estado de excepción: los violentos motivos tras la medida política

El presidente de Ecuador declaró el Estado de Excepción tras la fuga del líder del grupo criminal más grande del país. Violencia en escalada, secuestros y terror se viven por estas horas. pic.twitter.com/L9vEwrcz2l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 9, 2024

Durante este martes, se conoció la fuga de otro capo narco. Se trata de Fabricio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general y quien se encontraba en el grupo de la fuga de los 39 de Quito.

image.png

Con una fuerte tensión en las calles, agentes de las fuerzas armadas recorren subtes, alcantarillas, distintas arterias y el interior de los barrios buscando a los presos prófugos y en busca de llevar el orden a las calles ecuatorianas, mientras se profundiza el enfrentamiento entre la policía y los integrantes de distintas bandas.