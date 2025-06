Donald Trump, tajante con Elon Musk: "Está..."

La feroz pelea entre Donald Trump y Elon Musk continúa ya que pese a que el empresario habría tratado de frenar la disputa que incluyó fuertes denuncias, el presidente de Estados Unidos rechazó retomar el diálogo con su ex funcionario. “No me interesa”, manifestó.

La disputa había tomada fuerza cuando el presidente estadounidense alertó con cortar los contratos de su gobierno con las empresas SpaceX y Starlink, pertenecientes a Musk.

"La forma más fácil de ahorrar miles de millones es cortar los subsidios (a las energías renovables) a Elon", dijo Trump, lo que desató la furia del nacido en Pretoria.

No obstante, en las últimas horas Elon Musk había sugerido que podría rebajar su tensión pública con Donald Trump tras la denuncia que realizó el jueves. Al respecto, un medio había dicho en la noche del jueves que la Casa Blanca programó una llamada con el empresario para este viernes.

Sin embargo, un alto funcionario del gobierno estadounidense lo desmintió. “El presidente no tiene previsto hablar con Musk hoy", dijo el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

"Quiere que hablemos, pero a mí no me interesa"

Casi al mismo tiempo, Donald Trump brindó una entrevista a ABC News en la que aseguró no le interesa hablar con Elon Musk. "Está completamente loco", disparó.

"Quiere que hablemos, pero a mí no me interesa", afirmó Trump que después habló con la cadena CNN. "No pienso en Elon Musk para nada. El pobre tiene un problema”, apuntó.

Agregó que está "totalmente" centrado en la política, más que en Elon Musk. “No me concentro en nada más. Por eso tengo mis cifras más altas en las encuestas”, resaltó.

FUENTE: Crónica