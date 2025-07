Día Mundial del Rock: un grito de rebeldía que sigue haciendo historia

Desde entonces, el 13 de julio quedó grabado como una fecha clave para los amantes del género. Y aunque el rock ha evolucionado, fusionado y mutado, su espíritu sigue intacto: contestatario, auténtico y profundamente humano.

El Día Mundial del Rock es más que una efeméride. Es un homenaje a las bandas que nos volaron la cabeza, a los recitales que nos marcaron, y a esa canción que siempre aparece justo cuando más la necesitamos. Es una fecha para prender los parlantes, sacar la remera de los Ramones o de Charly, y volver a sentir esa electricidad única que solo el rock puede generar.

El rock and roll es una forma de ser feliz, aunque sea por un rato.

En Tiempo de San Juan recorrimos las redes de algunos medios exponentes del puro rock y armamos dos playlist para celebrar este día:

Bohemian Rhapsody – Queen

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Start Me Up – The Rolling Stones

Back in Black – AC/DC

Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses

Wish You Were Here – Pink Floyd

Whole Lotta Love – Led Zeppelin

Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers

Come Together – The Beatles