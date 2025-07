Rubén González unirá Nueva York y San Juan con la magia de su música

“Saber que voy a poder presentar mis canciones y mis creaciones en San Juan me pone muy contento, un poco nervioso y a la expectativa de poder crear una buena conexión con ese público que a la distancia lo extraño tanto”, comentó Rubén, quien sobre el escenario contará con el propio Gokú y Daniel Giovenco como invitados especiales.

Continuando con las sensaciones que ya lo atraviesan a poco menos de un mes de su regreso a su San Juan natal, González dijo: “Si bien estará nervioso, tendré un arma muy importante para poder usar y es el arma de la música. Con mis canciones trato de crear un mundo por el espacio de 90 minutos, un mundo en el que podamos ser un poquito más libres, un mundo hecho a mano”.

image

“Estoy con mucha expectativa de poder cantar para la gente de San Juan y con la gente de San Juan”, añadió el compositor, quien en cuanta oportunidad tiene se pega una vueltita por sus pagos para volverse a recargar de la energía de la familia, los amigos y la música de estas tierras.

El concierto contará con una amplia lista de canciones que pintan su historia personal y buena parte del camino colectivo. El público podrá detectar en sus composiciones influencias del folklore argentino y del rock nacional, así como de los ritmos de las calles neoyorkinas con su incomparable mezcla de gente y cultura.

Las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de tuentrada.com a $7.000.

Un cacho de ‘biografía gonzalezca’

Rubén González es un cantautor, guitarrista y músico nacido en San Juan y radicado en la ciudad de Nueva York. En San Juan estudió guitarra clásica e incursionó en la composición de canciones populares con rasgos de rock nacional y de folklore. En Nueva York tocó tango y jazz, géneros que también influencian su obra. Allí estudió música e improvisación en la tradición afroamericana con quién se convertiría en su mentor, el multiinstrumentalista y compositor Makanda Ken McIntyre.

image

Sus composiciones reflejan su visión del mundo, observaciones políticas e historias populares dándole un matiz alternativo a las formas musicales tradicionales e inventando mezclas de ritmos y estilos propios.

Ha liderado numerosas bandas en Estados Unidos y Argentina, entre ellas ‘Cables y Carteles’, ‘Hecho a Mano’ y ‘Handmade for Kids’.

En 2012 el afamado músico y compositor clásico contemporáneo Philip Glass invito a Rubén a presentarse con su banda en el festival Tune In, debido a su “ingenio musical” y como ejemplo de “nuevas direcciones en la música”.

Ha grabado cuatro CD’s: ‘Foto de mi Aldea’, ‘La Libertad’, ‘I’m Working on Something’ y ‘You Are the Poet’. Esta última con el talentoso griot y balafonista guineano Famoro Dioubate, producido por Sean Dixon, quien fue nominado al premio Grammy en 2024 y en 2025.