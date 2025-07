El llamativo detalle que contó Paula Chaves sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Abordada a la salida de Olga, se tomó el tiempo para apoyar a sus dos compañeros: " Hablé antes del comunicado. Están como estaría cualquier persona que se separa es mucho tiempo, es lo que dijeron ellos, me parece que fue perfecto y resume y no siempre tiene que pasar algo, pero para mí es como que necesiten armar el cuentito para que sea mediático “. Y agregó: ”Ellos fueron muy claros, sacaron un comunicado, fueron superhonestos con su situación y me parece que tenemos que aprender a entender que puede ser porque algo se desgasta después de muchos años y ellos necesitan este tiempo “.

Cuando le consultaron por los rumores de infidelidad, fue tajante y se negó a especular con el dolor de Nico y Gime: “No voy a entrar en análisis”. Cabe recordar que los dos matrimonios son amigos hace muchos años, por lo que forman parte del círculo de contención: “Es un momento también medio especial, donde me parece que también está bueno dejar que ellos la vivan como hay que vivirla. Obvio que yo estoy, hablamos todo, pero bueno, es así”.

Tal vez sin quererlo y de manera inconsciente reveló que, si bien están separados, Vázquez y Accardi todavía mantienen el contacto: “Ellos se siguen hablando. O sea, son 18 años chicos, es un montón de tiempo y me parece que hay que aprender a tomarlo como algo parte de la vida y que sea una desvinculación sana y amorosa que se puede”. Ante la posibilidad de una posible reconciliación, la ganadora de Super M no quiso hacer futurología: “No, ni idea. No lo sé. Se separaron como lo comunicaron ellos y ya está”.

Nico Vázquez se sinceró tras su separación de Gimena Accardi

El actor rompió el silencio en una conversación privada con Yanina Latorre. Según relató la conductora, fue Nico quien la llamó, visiblemente afectado: “Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me dijo que su vida es un infierno”, sostuvo en SQP (América). La periodista detalló que el actor no estaba enojado con ella por haber hablado del tema en los medios, aunque sí le pidió que aclarara algunos puntos y que manejara con cuidado la información más íntima.

El actor sostuvo que no hubo engaños ni terceros involucrados, sino “desencuentros” y caminos que comenzaron a diferenciarse con el paso del tiempo. “Me habló de desencuentros, de situaciones íntimas que no voy a contar”, aclaró Latorre, respetando lo que Vázquez le confió fuera del aire.

El actor, por su parte, le transmitió que la convivencia había entrado en una etapa compleja: “Quisimos decirlo antes porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid. Había desencuentros, discusiones, intentamos todo. Incluso me vine a vivir a otro departamento para ver si nos extrañábamos”, le confesó. Según contó, esa distancia física no logró revertir la crisis emocional. La pareja había compartido no solo la vida cotidiana, también momentos de extremo dolor como el derrumbe del edificio en Miami. Vázquez recordó que por pocos segundos no murieron en esa tragedia: “Me dijo que no puede hablar de ese tema, que todavía está haciendo terapia, que lo tiene enloquecido”, relató Latorre.

“Me dijo que no puede dormir, que le cuesta hacer las funciones. Que está roto por dentro”, afirmó. A pesar de su éxito profesional, el actor atraviesa un momento personal muy difícil. “Me habló como si fuéramos amigos. No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno”, agregó la presentadora del programa.

FUENTE: Infobae