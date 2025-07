El picante comentario de una famoso con pareja en una foto de la China Suárez

El mundo del espectáculo argentino vibró este viernes con una bomba que explotó en vivo, cortesía de la Yanina Latorre . La picante conductora no tuvo pelos en la lengua al sacar a la luz un like y un comentario más que atrevido de Gustavo Conti, el esposo de su panelista Ximena Capristo , dirigido nada menos que a la China Suárez. El programa se paralizó y las redes sociales estallaron, dejando a todos boquiabiertos ante este nuevo capítulo de la eterna novela del corazón mediático.

La insistencia de la comunicadora no cesó: "¿Te estás haciendo la boluda o cuando lo viste...?".. Sin embargo, Ximena mantuvo su postura inmutable: "Es que no lo vi, pero no me molesta a mí que comente cosas a las demás".

El picante debate se encendió cuando el panel, curioso y con ganas de echar más leña al fuego, le preguntó a Yanina qué haría si su propio marido, Diego Latorre, se atreviera a un comentario similar. La respuesta no se hizo esperar y fue digna de su fama: "Le corto los diez dedos, porque me deja como una pelotuda, que es perfecta lo sabemos todos, pero es de pajero".