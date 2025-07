La pícara foto de Eugenia Tobal ¿con dedicatoria para la China Suárez?

Pero lo que realmente dio que hablar no fue solo el video en sí, sino el particular buzo que eligió para la ocasión. Tobal lució uno blanco con letras rojas que decían “Good Karma”, aunque la frase se leía en espejo. La frase no pasó desapercibida porque justo se dio en medio de varios escándalos mediáticos en los que está involucrada La China Suárez, quien no pudo viajar a Turquía junto a sus hijos. Muchas personas interpretaron el detalle del buzo como una indirecta o mensaje dirigido a Suárez, sobre todo por el pasado que comparten las dos actrices y tiene como vértice del triángulo a Nicolás Cabré.