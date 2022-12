Crisis y sangre en Perú: ya hay 25 muertos

También advirtió que podría ser víctima de una "venganza política machista" por el hecho de haberse convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país. "Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan (destituyen) a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista", aseguró antes de añadir que no es "una traidora".

Este lunes también se conoció que, producto de un acuerdo conjunto, los abogados de Castillo renunciaron al patrocinio del ex presidente. "Habiendo conversado con nuestro patrocinado de forma conjunta, se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma", dijeron ambos abogados en sus cuentas de Twitter. El jueves pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.

Ante la situación de debilidad que atraviesa Castillo, México ya ofreció asilo a su esposa e hijos. "Hace unos días me comunicó la canciller (peruana, Ana Cecilia Gervasi) que el Estado mexicano ya había dado el asilo político (a la familia del presidente) y yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley", dijo Boluarte. La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa. Boluarte dijo no tener detalles y habló en general de un asilo otorgado a la ex primera dama y los hijos, pero no precisó si ya habrían salido del Perú.