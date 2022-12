Conflicto en Perú: ¿cómo impacta en los negocios con San Juan?

La crisis en Perú continúa escalando . Van cuatro días de manifestaciones en varias ciudades y en la Capital de ciudadanos en contra del nuevo gobierno y el Congreso. Con el ex mandatario Diego Castillo preso y una nueva presidenta a cargo del Ejecutivo nacional , los análisis pasan por el alcance de la crisis sobre Argentina en general y San Juan en lo particular, teniendo en cuenta que la provincia tiene una estrecha relación comercial.

En ese contexto, el analista de política internacional Eduardo Carelli, señaló a Tiempo de San Juan que pese al revuelo político que hay en Perú, no se verían afectadas las relaciones comerciales que el país tiene con otras zonas de la región como de otros continentes. Esto se debe a que, a diferencia de Argentina, el Banco Central de Perú tiene plena independencia del poder político. Incluso el titular del ente dura un año más que el mandato del presidente del país, por lo que no hay probabilidades de incidir en el manejo de la entidad bancaria. “La anarquía política de ninguna forma afecta el crecmineot de la economía del país, por lo que no debería de haber inconvenientes con los negocios con la provincia”, señaló Carelli.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, comentó que, a diferencia de crisis sucedidas en otros países, como por ejemplo cuando sucedió la invasión en Ucrania, con Perú la situación es distinta. Giménez detalló “todos los movimientos políticos en Perú no afectaron ni su economía ni su comercio internacional. Tiene una economía sólida que no se ve afectada por la política. Si nos dejamos llevar por la reciente historia no debiera haber implicancia”.

Sobre el volumen de exportación, Giménez prefirió no entrar en comparaciones, ya que como señaló a este medio, lo importante es sostener los lazos comerciales con el país que desde hace tiempo viene apostando e invirtiendo en la producción local, no solo enfocado en la vitivinicultura, sino en otro tipo de productos. “Esperamos que con todo lo que ha sucedido recientemente no haya implicancia. De haberla no lo sabremos en el corto plazo”, finalizó el titular de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan.