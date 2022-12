Crisis en Perú: toma de aeropuerto, acusaciones cruzadas y siete muertos por manifestaciones

El domingo se reportó la muerte de un joven de 18 años en Huancabamba y la de un adolescente de 15 en Andahuaylas, ambas ciudades del departamento Apurímac, siendo los primeros fallecidos en las manifestaciones que se están desarrollando en distintos puntos del país tras la destitución de Castillo y la jura de Dina Boluarte como presidenta.

Mientras tanto en Arequipa, el lunes por la mañana cientos de manifestantes tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad, donde enfrentaron a la policía. El aeropuerto fue cerrado y evacuado luego de que los manifestantes ingresaran a sus instalaciones "destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control", dijo Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), la empresa que administra el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa.

En un comunicado de AAP señalaron que las acciones de los manifestantes pusieron en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como de los pasajeros, por lo que se dispuso el cierre del mismo para garantizar la seguridad operacional.

Por los enfrentamientos entre manifestantes y policías, cuatro personas resultaron heridas, según trascendió en los medios locales.

En tanto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ratificó el ofrecimiento de asilo al expresidente de Perú Pedro Castillo y descartó que la relación bilateral haya sido afectada por el rechazo del nuevo Gobierno peruano a las declaraciones de autoridades mexicanas.

"En el caso de Perú, lo único que diría es que nosotros defendemos el derecho de asilo, es una tradición mexicana, no tenemos por qué negarlo; eso no es una intervención, es un derecho que siempre hemos defendido, reivindicado, y nosotros respetamos el principio de no intervención", dijo el jefe de la diplomacia mexicana en conferencia de prensa.

Ebrard dijo que "Perú determina cuál es el estado procesal (de Castillo), no México".

Pedro Castillo fue destituido el pasado miércoles del cargo del presidente por el Congreso de la República, después de haber dado un mensaje a la Nación en el que disolvió inconstitucionalmente el Parlamento y anunció la reorganización el Poder Judicial y el Ministerio Público.