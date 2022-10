¿Creíste que habías visto todo? Te faltaba la diputada "Shakira

Lo curioso fue que la funcionaria no solo citó la letra de la canción para cruzar a sus opositores, sino que se animó a cantar la canción y hasta intentó emular la coreografía.

Al ritmo de "Te Felicito" de #Shakira, diputada de Paraguay cuestionó a legisladores en una sesión

"De esta unidad, no me queda sino decirle: Te fe-li-ci-to, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, les que bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo", cantó la diputada.

Por supuesto que las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde fueron recibidas con humor por los usuarios.

Lejos de arrepentirse o dar marcha atrás, la diputada compartió el video en su cuenta de Twitter y también varias notas que referían al hecho. "Te FE LI CI TO que bien actúas. Caraduras. #Shakira #Kattya #Senadora #AlianzaEncuentroNacional", escribió.