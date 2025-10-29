miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Espacio digital

China exigirá a influencers título universitario para hablar de ciertas cosas

China tomó una medida clave en redes sociales para terminar con la desinformación digital. Quiénes quedarán comprendidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) implementó una nueva regulación que obligará a los influencers y streamers con más de un millón de seguidores a acreditar formación universitaria si desean hablar públicamente sobre temas considerados sensibles o de interés público, como medicina, derecho, historia, economía o política.

Lee además
ataque antisemita: una influencer denuncio que un vecino la ataco a ella y su bebe por ser judios
En Palermo

Ataque antisemita: una influencer denunció que un vecino la atacó a ella y su bebé por ser judíos
se agrava la causa de la influencer que uso el cuit de orrego y otros gobernadores
Investigación

Se agrava la causa de la influencer que usó el CUIT de Orrego y otros gobernadores

El objetivo del gobierno chino es reducir la desinformación que circula en redes sociales y limitar la propagación de bulos, una problemática que cobró fuerza durante la pandemia de Covid-19 y que aún preocupa a las autoridades.

China y una medida sin precedentes

La norma, calificada por analistas como una de las más restrictivas del mundo digital, establece que los creadores de contenido deberán demostrar su experiencia mediante títulos, certificaciones o licencias oficiales antes de abordar cualquier temática “seria” o “regulada”.

La responsabilidad de verificar las credenciales recaerá sobre las propias plataformas chinas, como Douyin (la versión local de TikTok), Bilibili y Weibo, que deberán garantizar que los contenidos incluyan citas claras, descargos de responsabilidad y transparencia sobre las fuentes.

Además, las compañías estarán obligadas a “educar” a sus usuarios sobre los nuevos requisitos y a informar cuándo el contenido está basado en estudios, informes, inteligencia artificial o simples opiniones personales.

El impacto de la desinformación

El punto de inflexión, según la CAC, fue la pandemia del coronavirus, cuando se multiplicaron las teorías conspirativas y falsos tratamientos que circularon por internet. Las autoridades identificaron que parte del problema provenía de un pequeño grupo de influencers con alto poder de alcance.

Un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, determinó que el 65% del contenido antivacunas mundial fue generado por apenas doce personas.

Control y supervisión digital

Esta iniciativa se suma a una serie de medidas que el gigante asiático viene aplicando en los últimos años para reforzar la supervisión sobre el ecosistema digital y mantener un control más estricto sobre las figuras públicas en redes.

Aunque las autoridades admiten que el nuevo sistema no garantiza la eliminación total de la desinformación, aseguran que representa un paso hacia una comunicación más responsable y profesionalizada en línea.

Seguí leyendo

Intriga en Chernobyl: hallan perros con un inusual pelaje azul en la zona de exclusión

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

El huracán Melissa devastó Jamaica y llegó a Cuba con toda su violencia

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mosto concentrado, el principal producto vitivinícola que exporta San Juan. 
Novedad

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Este es el ladrón detenido y ahora condenado.
Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación
ANIVI

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación