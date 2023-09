Brote del virus Nipah: qué se sabe del peligroso patógeno detectado en India

Además, ha sido incluido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el plan de investigación y desarrollo que identifica patógenos que pueden causar una epidemia o una pandemia y para los cuales no hay por el momento tratamientos y vacunas efectivos. En la actualidad, a los pacientes se le da solo cuidados de apoyo, incluido el descanso, la hidratación y el manejo de los síntomas a medida que aparecen.

Si bien los brotes de Nipah suelen afectar a una zona geográfica relativamente pequeña, pueden ser mortales, y a algunos científicos les preocupa que el aumento de la propagación entre las personas pueda hacer que el virus sea más contagioso.

“Cada brote es preocupante. Cada brote da al patógeno la oportunidad de modificarse”, afirmó Rajib Ausraful Islam, médico veterinario especializado en patógenos transmitidos por murciélagos en el Centro Internacional de Investigación de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh.

Además de la posibilidad de evolucionar, también los expertos tienen en cuenta su tasa de letalidad, que puede ser mayor al 40% de los afectados.

El virus puede causar fiebre, vómitos, problemas respiratorios e inflamación del cerebro. Lo transmiten principalmente especies de murciélagos frugívoros que habitan en Asia, África y Oceanía. Puede infectar a animales domésticos como los cerdos y a los humanos. Se propaga por contacto con fluidos corporales de animales o personas infectados.

La infección por el virus Nipah fue aislada y descrita por primera vez en 1999. El nombre Nipah deriva de la aldea en Malasia donde se aisló el virus por primera vez en un paciente, que sucumbió a la enfermedad.

En 2001, el virus apareció en Bangladesh e India, donde han seguido apareciendo brotes periódicamente. En Bangladesh se producen brotes casi todos los años, y los estudios han relacionado las infecciones con el consumo de savia fermentada de una especie de palmera contaminada con orina de murciélago.

Actualmente se está investigando cómo el virus se transmitió a las personas en el brote actual de Kerala. Según Stephen Luby, epidemiólogo de la Universidad de Stanford, California, la cepa que circula en India y Bangladesh es distinta de la que apareció en Malasia.

Mientras que la cepa de Malasia se propagó de animales a humanos, hubo poca transmisión entre personas. Pero la versión que está detrás del último brote en Kerala puede transmitirse de persona a persona, y es mucho más mortal. “Esto nos recuerda que se trata de un virus muy desagradable”, resaltó Luby, en diálogo con la revista Nature.

A pesar de su potencial para generar la muerte, el virus Nipah no se propaga tan fácilmente entre las personas como lo hacen otras infecciones transmitidas por animales. Eso hace que sea menos probable que se propague más allá de las fronteras del país, de acuerdo con Danielle Anderson, viróloga del Hospital Royal Melbourne en Australia.

Un estudio de 2019 sobre casi 250 casos de virus Nipah en Bangladesh durante 14 años descubrió que aproximadamente un tercio de las infecciones humanas se transmitieron a otra persona. “No esperaría que se extendiera globalmente. Nada hasta el punto de lo que hemos visto con el COVID-19″, opinó Anderson.

La elevada tasa de letalidad del virus también le da menos oportunidades de propagarse rápidamente por las poblaciones, afirma Christopher Broder, especializado en enfermedades infecciosas emergentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Servicios Uniformados de Bethesda, Maryland, Estados Unidos.

“Al virus no le conviene matar a todos los que infecta”, indicó. Pero aclaró que si bien la cepa que circula en Kerala no ha cambiado mucho desde que apareció por primera vez hace más de dos décadas en Bangladesh, los brotes futuros podrían ser mayores si muta. Podría ser una cepa más leve pero más contagiosa. También es probable que haya variantes en circulación que aún no se hayan detectado, de acuerdo con Broder.

Qué riesgo hay de que el Nipah llegue a Iberoamérica

En diálogo con Infobae, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI), el médico colombiano Alfonso Rodríguez Morales, habló sobre cuál es el riesgo de que el virus Nipah llegue a afectar en otras regiones como Iberoamérica.

“Es una enfermedad con baja incidencia. Son pocos los casos de personas afectadas en relación a la población total. Por lo cual, la tasa de mortalidad es baja”, explicó Rodríguez Morales, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia.

“En la actualidad, el riesgo de que el virus Nipah llegue a afectar a la población en nuestra región es extremadamente bajo”, afirmó el experto. “Los flujos migratorios de Asia a España son diferentes que los de Asia a América Latina. La probabilidad de tener casos importados de Nipah en España o Portugal es aún baja, pero no es cero. Para Latinoamérica el riesgo es comparativamente menor que para España o Portugal”.

Como medida de prevención ante el virus de Nipah, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador decidió que los pasajeros que arriben con algún tipo de sintomatología, por los puntos fronterizos, puertos de ingreso o aeropuertos, de manera obligatoria deberán llenar la Declaración de Salud del Viajero y se hará seguimiento.

Cómo se previene el virus de Nipah

Hay personas que se contagiado el virus Nipah al comer o beber productos contaminados por murciélagos, como savia cruda de palmera (Reuters)

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, en las zonas donde se han producido brotes como Bangladesh, Malasia, India y Singapur, las personas deben lavarse las manos regularmente con agua y jabón, y evitar el contacto con murciélagos o cerdos enfermos.

También no hay que ir a las zonas donde se sabe que se posan los murciélagos y evitar comer o beber productos que puedan estar contaminados por murciélagos, como savia cruda de palmera datilera, fruta cruda o fruta que se encuentre en el suelo.

Tampoco se debería tomar contacto con la sangre o los fluidos corporales de cualquier persona que se sepa que está infectada por el virus.

Otros lugares geográficos -según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los EEUU (CDC, por sus siglas en inglés)- pueden estar en riesgo de brotes de Nipah en el futuro, como las regiones donde viven los murciélago frugívoros, llamados zorros voladores. Estos murciélagos se encuentran actualmente en Camboya, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Tailandia. Las personas que vivan o visiten estas zonas deberían considerar la posibilidad de tomar las mismas precauciones que las que viven en zonas donde ya se han producido brotes.