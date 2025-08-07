jueves 7 de agosto 2025

En Colombia

Batalla campal en un recital de Damas Gratis: hay al menos un muerto y cinco heridos

El show de Damas Gratis se suspendió antes de que comenzara debido a los graves incidentes entre varios espectadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia se desató una batalla campal entre barras de equipos de fútbol de Bogotá. Tras el feroz enfrentamiento, se informó que una persona murió y al menos cinco sufrieron heridas.

La pelea se desató en la noche de este miércoles en el Arena de Bogotá, durante el cierre de una gira de la banda de cumbia por el país.

El grupo liderado por Pablo Lescano tenía programada la última de las tres presentaciones en Colombia cuando, antes de que comenzara el show, se desató la violenta secuencia.

Batalla campal en el recital de Damas Gratis

Las imágenes que se viralizaron en las redes muestran la brutal situación: barras de distintos equipos de fútbol comenzó a discutir, luego hubo golpes y se revolearon diferentes objetos.

Incluso se puede observar cómose golpearon con palos y que varios tenían navajas en las manos.

Las autoridades del establecimiento donde se iba a desarrollar el show emitieron un comunicado en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que suspendieron el recital “por motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, indicaron que necesitaban que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

También especificaron que el recinto fue evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

Cuando finalizó la batalla campal dentro del estadio, los incidentes continuaron en los alrededores. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

En el mismo sentido, agregó: “Por otra parte, los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Sobre el final explicó que convocó a una reunión con los promotores del concierto, representantes del establecimiento, el secretario de Gobierno, de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que presenten “un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

“La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, completó.

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, expresaron.

