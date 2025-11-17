Balotaje en Chile: quién es Franco Parisi, el candidato que será clave en la segunda vuelta

“Ni facho ni comunacho”. Con ese eslogan, el candidato independiente Franco Parisi, un populista de derecha que saltó al escenario político de Chile en la última década haciendo campaña en las redes sociales y con un discurso de rechazo a los partidos tradicionales, se convirtió en la gran figura de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo.

Con el 19,71% de los votos (según el escrutinio del 99,99% del escrutinio realizado), este economista se posicionó en un claro tercer lugar, detrás de la candidata oficialista Jeannette Jara (26,85%) y del derechista ultraliberal José Antonio Kast (23,92%). Y en su primer discurso tras la difusión de los datos, el domingo a la noche, lanzó sus dardos contra las encuestadoras, que lo ubicaban en un lejano quinto lugar en los sondeos de intención de voto.

Ahora los votos que cosechó serán decisivos para inclinar la balanza a favor de Jara o de Kast en la segunda vuelta del 14 de diciembre. Y aunque aquí todos los analistas políticos y periodistas dan casi por seguro un triunfo del candidato de derecha, la abanderada de la coalición de centroizquierda ya hizo un guiño a Parisi en un intento de sumar su apoyo. O al menos el de parte de quienes lo votaron este domingo.

El candidato del Partido de la Gente, que ya en las elecciones de 2021 había marcado terreno al quedar en tercer puesto con el 12,8%, cargó contra las encuestas en su primer discurso este domingo a la noche, cuando ya eran irreversibles los resultados de las elecciones presidenciales.

Ante la prensa, en el comando de campaña en Santiago, dedicó duras críticas a las consultoras de opinión. “Decirle fuertemente a los terroristas de la encuesta, qué vergüenza. Nos manipularon las encuestas. De hecho yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido”, disparó.

Es que aquí parecía ya inevitable el escenario de balotaje entre Jara y Kast, aunque en los últimos días se multiplicaban las voces que no descartaban un salto de los otros dos candidatos de derecha: el ultraliberal trumpista Johannes Kaiser y la líder de la derecha más tradicional, Evelyn Matthei. Pero el nombre de Parisi no aparecía entre las apuestas sobre el tercer lugar en la elección.

Sin cheque en blanco

Ahora el caudal de votos que obtuvo será crucial en el duelo del 14 de diciembre. Pero, a diferencia de Matthei y Kaiser que ya expresaron su abierto respaldo a Kast, Parisi juega al misterio.

“Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto. Le tengo una mala noticia al candidato Kast, a la candidata Jara. Gánense los votos. Gánense la calle”, lanzó el domingo ante una multitud de seguidores entusiastas.

El economista de 58 años marcó además sus diferencias con los dos candidatos que disputarán el balotaje, a los que aquí se identifica con los extremos, por la militancia comunista de Jara y la postura de extrema derecha de Kast.

“Nosotros somos un partido que creemos en la clase media y la meritocracia. Nos incomodan las ideologías”, enfatizó Parisi el domingo.

“Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, de verdad, a quien sea el próximo presidente o presidenta. Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos en el momento adecuado y en los términos abiertos que nosotros estamos buscando. Pero señores, tuvimos a nada de pasar la segunda vuelta. A nada”, recalcó, sin dar señales abiertas sobre a quién apoyará.

Según indicaron medios locales como Ex-Ante, el Partido de la Gente realizará, como en 2021, una consulta interna para definir su apoyo en segunda vuelta. Hace cuatro años resolvieron respaldar a Kast, quien sin embargo terminó perdiendo frente a Gabriel Boric.

Recorrido político

Franco Aldo Parisi Fernández decidió pasar de las salas de clases a la arena política en 2012, cuando se lanzó a la carrera presidencial como candidato independiente. Estudió ingeniería comercial en la Universidad de Chile y luego cursó un doctorado en administración y finanzas en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos.

En 2011 saltó a la fama como el “economista del pueblo” al aparecer en programas de radio y TV explicando conceptos económicos y dando consejos de inversión a la audiencia chilena. Junto a su hermano Antonino estrenó el programa “Los Parisi, el poder de la gente”, trasmitido en VíaX y en La Red, según recuerda el sitio Ex-Ante.

“Les vamos a enseñar la economía en fácil, en directo, para que no se sientan pisoteados por el sistema”, prometía. A través de esta plataforma ganó seguidores y en 2013 se presentó a las elecciones presidenciales. Quedó en cuarto lugar, con un 10,1% de las preferencias en los comicios que ganó Michelle Bachelet.

En las elecciones de 2021, cuando el país atravesaba tiempos turbulentos después de las inéditas y masivas protestas de 2019 en reclamo de profundas reformas sociales, y tras el golpe económico que significó la pandemia de covid, Parisi dio la primera sorpresa, al quedar en tercer lugar. Lo que más sorprendió en ese momento, según señalaban aquí a Clarín hace cuatro años, es que el candidato vivía entonces en Estados Unidos y su campaña se hizo prácticamente desde el exterior, a través de una abrumadora presencia en redes sociales.

Para las elecciones actuales, las primeras presidenciales con voto obligatorio en Chile desde el regreso de la democracia, Parisi sí recorrió el país.Y sus mensajes se multiplicaron por las redes.

Mientras los discursos de campaña en las últimas semanas se centraron en la lucha contra el creciente índice de crímenes en Chile y el control de la inmigración ilegal, el líder del Partido de la Gente se ocupó de otros temas que preocupan a la clase media, como la economía y el costo de vida.

"La familia del rechazo"

“Parisi encarna lo que aquí llamamos la familia del rechazo”, explicó a Clarín Roberto Izikson, director de la consultora Cadem (una de las que el candidato independiente fustigó el domingo). Lo que quedó bien claro en las urnas, según todos los observadores, es un fuerte repudio al gobierno actual, que no supo responder a las principales demandas de la sociedad, pero también a la derecha más moderada y tradicional en Chile, encarnada en esta elección por Evelyn Matthei, quien sufrió un fuerte castigo en las urnas.

Según Izikson, “Parisi supo aprovechar mejor el reclamo por la economía, el empleo, el costo de vida, con propuestas muy efectistas, de corto plazo, como la reducción del IVA a los medicamentos, y otras medidas para aliviar el bolsillo”.

De hecho, Jara, quien tendrá un camino muy pedregoso hacia la segunda vuelta, ya trató de acercarse a Parisi la misma noche del domingo. "Vengo mirando, por cierto, las propuestas de los otros candidatos. Quiero contarles que valoro la propuesta de la devolución del IVA de los medicamentos que está en el programa de Franco Parisi”, afirmó la candidata desde el escenario montado junto a la iglesia de San Francisco.

Si hasta el domingo la incógnita era quién era el abanderado de derecha que llegaba al balotaje, ahora la duda hacia la segunda vuelta es a dónde irán los votantes de Parisi. “Se estima a grandes rasgos que un 40% de esos votos irán a Kast, un 20% irán a Jara y otro 40% está indeciso”, vaticina Izikson.

Según explican por aquí varios expertos, el voto obligatorio pesó también en la elección de Parisi. Con una participación cercana al 85% de un padrón de 15,6 millones de personas, votaron casi 6 millones de personas más que en 2021. Seguramente muchos de estos nuevos votantes expresaron su hastío con la política tradicional. Y Parisi supo aglutinar a ese coro de chilenos desencantados.

