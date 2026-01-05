Aseguraron que ascendió a 80 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. a Venezuela

El operativo que desplegaron las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela el sábado por la madrugada dejó un saldo de 80 muertos , entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad locales.

Declaraciones Trump afirmó que la captura de Maduro no contó con la participación del círculo cercano al líder chavista

Una investigación realizada por el diario estadounidense The New York Times, que citó a un alto funcionario venezolano, concluyó que el número de víctimas fatales fue 80, dos veces más que las 40 que había reportado el mismo medio inicialmente.

El gran operativo que desplegó Estados Unidos para capturar a Maduro implicó al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves en varias zonas de Caracas en la madrugada del sábado. Las detonaciones se escucharon en la zonas caraqueñas de La Carlota y Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país), así como El Volcán de El Hatillo (parte del área metropolitana de la capital, en el estado Miranda, donde hay antenas de transmisión televisiva), Higuerote (Miranda) y en Mamo (donde están las fuerzas navales de Venezuela, en La Guaira). Un comunicado del régimen venezolano informó que los ataques fueron a “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", precisó el diario estadounidense.

Otro de los puntos que agregó el informe de The New York Times fue que el ministro de Defensa del gobierno interino de Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, rechazó cualquier idea de que Estados Unidos ahora gobernaría Venezuela.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no hubo muertos entre los agentes norteamericanos que participaron del operativo.

El gobierno venezolano no dio ninguna cifra oficial de víctimas. El único número preciso que se difundió hasta el momento llegó de parte del gobierno de Cuba, que anunció que 32 compatriotas murieron mientras prestaban servicio como custodia personal de Maduro.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", indicaron y anunciaron que el gobierno cubano organizará "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", reconoció Trump antes de abordar el Air Force One el domingo por la noche.

A su vez, Trump ironizó sobre esos agentes cubanos en el sentido de que haber ido a trabajar de custodios chavistas "no fue una buena decisión".

Fuente: Ámbito