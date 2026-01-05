martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Según The New York Times

Aseguraron que ascendió a 80 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. a Venezuela

El operativo que desplegó Estados Unidos para capturar a Maduro implicó al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves en varias zonas de Caracas en la madrugada del sábado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El operativo que desplegaron las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela el sábado por la madrugada dejó un saldo de 80 muertos, entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad locales.

Lee además
venezuela: tiroteos y violentos enfrentamientos cerca del palacio de miraflores
Grave

Venezuela: tiroteos y violentos enfrentamientos cerca del Palacio de Miraflores
trump afirmo que la captura de maduro no conto con la participacion del circulo cercano al lider chavista
Declaraciones

Trump afirmó que la captura de Maduro no contó con la participación del círculo cercano al líder chavista

Una investigación realizada por el diario estadounidense The New York Times, que citó a un alto funcionario venezolano, concluyó que el número de víctimas fatales fue 80, dos veces más que las 40 que había reportado el mismo medio inicialmente.

El gran operativo que desplegó Estados Unidos para capturar a Maduro implicó al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves en varias zonas de Caracas en la madrugada del sábado. Las detonaciones se escucharon en la zonas caraqueñas de La Carlota y Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país), así como El Volcán de El Hatillo (parte del área metropolitana de la capital, en el estado Miranda, donde hay antenas de transmisión televisiva), Higuerote (Miranda) y en Mamo (donde están las fuerzas navales de Venezuela, en La Guaira). Un comunicado del régimen venezolano informó que los ataques fueron a “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", precisó el diario estadounidense.

Otro de los puntos que agregó el informe de The New York Times fue que el ministro de Defensa del gobierno interino de Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, rechazó cualquier idea de que Estados Unidos ahora gobernaría Venezuela.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no hubo muertos entre los agentes norteamericanos que participaron del operativo.

El gobierno venezolano no dio ninguna cifra oficial de víctimas. El único número preciso que se difundió hasta el momento llegó de parte del gobierno de Cuba, que anunció que 32 compatriotas murieron mientras prestaban servicio como custodia personal de Maduro.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", indicaron y anunciaron que el gobierno cubano organizará "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", reconoció Trump antes de abordar el Air Force One el domingo por la noche.

A su vez, Trump ironizó sobre esos agentes cubanos en el sentido de que haber ido a trabajar de custodios chavistas "no fue una buena decisión".

Fuente: Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela

"Happy New Year" y la camisa azul: la trastienda de Maduro tras declararse "no culpable" en Nueva York

En Venezuela ordenaron el arresto de las personas que apoyen la operación de Estados Unidos

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro

Tras bombardear Venezuela y amenazar a Colombia, Trump habló de Cuba: "Está lista para caer"

Violento ataque a una turista argentina en La Serena: vecinos la salvaron de un hombre que intentó robarla y abusarla

Juicio a Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Maduro, en el momento que era trasladado al Tribunal de Nueva York.
Audiencia de 30 minutos

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Jorge Nahuel Rosselot.
Repercusión

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra