Alarma: Desaparece un gigante del cine on demand

Desde abril pasado, el futuro del gigante del cine on demand HBO Max se tornaba complicado luego de la fusión Discovery y WarnerMedia. En la últimas horas, el despido de un gran número de trabajadores de la empresa así como la cancelación del estreno de la película “Batgirl” cuyo rodaje ya ha finalizado y ha costado más de 90 millones de dólares, entre otras medidas como el retiro de contenido producido por Warner de la plataforma HBO Max está generando un terremoto en la compañía y todo apuntaría a la desaparición del servicio de streaming.

Televisión La gran apuesta del final de Game of Thrones que no se cumplió gracias a HBO

Warner Bros Discovery, el principio de todo

El 9 de abril de 2022, se confirmó la alianza Warner Bros Discovery, tras completarse la multimillonaria fusión de los grupos de entretenimiento WarnerMedia y Discovery. La unión de ambas empresas tuvo un valor aproximado de US$ 43.000 millones de dólares y esto significó la separación de WarnerMedia del grupo de telecomunicaciones AT&T, a quien fue vendida en 2018 y obligó a afrontar una serie de cambios y reestructuraciones que no dieron frutos.

Ese mismo mes, David Zaslav, actual director de Warner Bros Discovery, y ex SEO de Discovery durante 15 años, confirmó que el objetivo de la nueva compañía era concentrar sus fuerzas en el sector del entretenimiento.

En un comunicado, Zaslav destacó la importancia de la fusión para los accionistas, distribuidores, publicistas, socios creativos y consumidores de todo el mundo, además de vaticinar que se producirán “historias de impacto”. Los ejecutivos de las empresas combinadas, por su parte, estimaron para 2023 una facturación de US$ 52.000 millones, unos beneficios brutos de US$ 14.000 millones y un ahorro de costos de US$ 3.000 millones anuales, lo que podría implicar recortes.

Cuatro meses después de la fusión

Cuatro meses después del nacimiento de Warner Bros Discovery, las primeras grandes medidas van viendo la luz y al parecer, no son nada gratas. A la cancelación de “Batgirl”, le siguen el retiro de varias producciones originales de HBO Max de la plataforma, entre cine y series.

Esta medida, reveló IndieWire, busca eliminar programas y películas que no funcionan en el servicio de streaming pero que tienen la oportunidad de cancelarse parcialmente.

“Los costos de contenido se pueden amortizar, o se les puede asignar un costo que una entidad reconozca a lo largo de varios años, durante la vida útil esperada del programa o la película. Si quedan años en esa línea de tiempo, una empresa puede eliminar ese activo de la distribución y usar su saldo de costos restante para compensar los ingresos imponibles en otro lugar. (También hay una ventaja no monetaria de limpiar la casa, según nuestra fuente: es más probable que el servicio no abrume a los suscriptores con opciones de contenido)”, le dijo una fuente al mencionado portal.

Entre las películas originales eliminadas de HBO figuran: “Moonshot” protagonizada por Lana Condor y Cole Sprouse, “Superintelligence” de Melissa McCarthy y Ben Falcone, “An American Pickle” de Seth Rogen , la nueva versión de Robert Zemeckis de “The Witches” protagonizada por Anne Hathaway. La película “Lockdown” de Hathaway también fue eliminada . Las últimas víctimas son “Charm City Kings” y la nueva versión nunca estrenada de “House Party”, protagonizada por LeBron James. La lista, podría aumentar.

Más cambios

Por otro lado, Grace Randolph, reportera y crítica de cine estadounidense, dijo que Warner Bros Discovery fusionará todo el contenido de Warner y Discovery pero no tendrá ni HBO, ni Discovery como servicio independiente. Asimismo, dejó saber que podría llegar despidos del 70% del personal de HBO Max.

Randolp, quien es conocida por tener información privilegiada sobre cine y su negocio, dijo en otro tuit: “Los originales de #HBOMax, si se quedan, supongo que se convertirán en programas de #HBO. La brillantez comercial de esto es que Discovery se preocupa por Discovery, por lo que desarrolla su servicio, incluso si en una fecha posterior deciden vender WB”.

La meta: ahorrar US$ 3 mil millones

Como en todo negocio, y el cine no es la excepción, para funcionar hay que contar con capital y si eso significa ahorrar costos y cortar presupuestos, se hace. Y como mencionamos líneas arriba, con la compra de Warner, Discovery asumió una deuda de 43 millones de dólares, y Zaslav prometio un ahorro de 3 mil millones, lo que explica sus medidas actuales.

Hasta el momento, un gran número de trabajadores podría ser despedido y seguir el camino de un puñado de salientes ejecutivos de alto perfil como la directora ejecutiva de Warner Bros., Ann Sarnoff, y el presidente de Warner Bros. de Global Kids, Young Adults y Classic, Tom Ascheim, quienes fueron despedidos en los primeros tres meses del nacimiento de Discovery-WarnerMedia.

Se dice que la mayoría de los recortes comiencen en agosto y finalicen a mediados de noviembre. Asimismo, se espera que miles de trabajadores se vean afectados, ya que la empresa enfrenta un “desorden más grande” de lo esperado inicialmente.

Las movidas y los recortes han apuntado a recortar gente y presupuesto al sector dedicado a lo no ficcional.

“La medida resultará en la destrucción de HBO Max, despidos significativos para sus ejecutivos y personal con el fin de minimizar los despidos en HBO y un servicio de transmisión combinado con Discovery+ que cuente con una separación de líneas más estricta entre las operaciones de contenido guionizado y el que se hace sin guion”, informa The Wrap en su más reciente edición.

En este momento, HBO Max tiene una lista cada vez mayor de ‘realites’, competencia y estilo de vida como: “Selena + Chef”, “FBoy Island”, “Legendary”, “The Great Pottery Throw Down”, “Sweet Life: Los Angeles” y Dan El próximo “The Big Brunch” de Levy, entre otros, en desmedro del cine puro y duro.

El informe de “The Wrap” indica que en un principio, HBO Max dejará de producir contenido con guion como series y películas y solo se dedicará a la creación de programas ‘reality’ y ‘talk shows’. Asimismo, HBO se encargará de la producción de contenido más especializado, y se cree que sus plataforma de streaming serán absorbidas por Discovery+.

“Creo que toda la gente de HBO Max se irá y será toda la gente de Discovery, y simplemente le cambiarán el nombre. No sé qué más van a hacer”, declaró para Variety un trabajador que se ocupa de contenido sin guion. “David Zaslav obviamente tiene un equipo en el que confía totalmente, eso está claro como el agua. Y creo que a HBO Max le ha ido bien, en parte debido a la pandemia, pero para que nombraran a HBO Max, que es esencialmente el catálogo de Warner Bros., HBO Max sintió que se aferraba a los faldones de HBO, que se distingue y estableció un nombre por sí mismo hace mucho tiempo. Entonces, mi única pregunta es, ¿HBO vivirá dentro de esa nueva estructura o fuera de ella?”.

Otra fuente le indicó al mismo medio que HBO y HBO Max dicen que todavía no conocen los planes y continúan operando con incertidumbre sobre cuánto tiempo más estarán en el negocio. Pero a partir de hoy, la línea de la compañía es que los departamentos sin guion de HBO y HBO Max están vivos, aunque claramente no están bien.

Otros rumores apuntan al crecimiento que tendrá Discovery Plus, ya que fue Discovery quien adquirió WarnerMedia.

Discovery+ y HBO+ se fusionan

El 4 de agosto, David Zaslav informó que las marcas HBO Max y Discovery+ se fusionarán en una única plataforma de “streaming” que comenzará a operar en el verano de 2023. Se desconoce el nombre con el que se comercializará esta nueva plataforma que, de entrada, nacerá con una base de usuarios superior a los 90 millones en todo el mundo al combinar los dos servicios ya existentes.

HBO Max, lanzado hace dos años con el objetivo de convertirse en la principal competencia de Netflix y Disney+, suma en la actualidad 76,8 millones de usuarios en EE.UU., Europa y Latinoamérica. Por su parte, Discovery+ cuenta con unos 24 millones de suscriptores, principalmente en Estados Unidos.

El nuevo servicio unirá los catálogos de WarnerMedia y Discovery, que iniciaron un proceso de fusión para convertirse en el segundo grupo mediático más importante de Norteamérica, solo por detrás de The Walt Disney Company. Así, el nuevo conglomerado es propietario de marcas tan populares como HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport y DC Comics, que pasarán a integrar la programación de la nueva plataforma.

Por otro lado, Zaslav avanzó que su grupo ya trabaja con la idea de ofrecer una suscripción más barata, incluso gratuita, a cambio de anuncios, lo mismo que Netflix va a implementar el año que viene.