La gran apuesta del final de Game of Thrones que no se cumplió gracias a HBO

No hace falta a esta altura hablar de Game of Thrones. La serie fue una de las mejores que hayamos visto (nota, decimos UNA de las mejores, no LA mejor, eso queda al criterio de cada uno). Pero el final no fue lo que la mayoría esperábamos. Esto es un hecho, mucha gente quedó disconforme con el fin de la historia y quedó un gusto amargo en el paladar.

¿Y si te dijera que había otro final planeado?

Una de las mayores críticas de la temporada final es que fue muy apresurada, llevaba un tiempo que no se correspondía con el de las anteriores. Esta rapidez, en parte, tuvo un costo en la calidad, ya que no pudimos apreciar el proceso de transformación de los personajes (sabés a lo que me refiero) y la trama muy llevada de los pelos.

Pero... Recientemente, George R.R Martin, el escritor de los libros, dijo que el final planeado era otro. Según él, había acordado con los productores de la última temporada, D.B Weiss y David Beniof, en realizar una trilogía cinematográfica para el final de la historia, una onda a El Señor de los Anillos, para así poder estirar un poco más el argumento. Era una apuesta muy grande que al final HBO descartó por estar metido en el negocio de las series, no de las películas.

El escritor afirmo que todo está cambiando y que el cine, la televisión y el streaming están cada vez más conectados ¿Vos qué opinas?¿Crees que el final hubiera estado mejor siendo una trilogía o hubiera sido lo mismo?¿Te hubiera gustado ir al cine a ver el final de la historia?

