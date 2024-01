Viñateros fijaron un precio sugerido por el kilo de uva en dólares ¿Cuánto es?

El encuentro se realizó a las 10 de la mañana en la sede del INTA de Junín en Mendoza, donde se reunieron los representantes de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, Federación de Viñateros de San Juan, Mesa Vitivinícola de San Juan, APROEM (Asociación de productores del Oasis este de Mendoza), MEPAM y Asociación de Viñateros de Mendoza.

Entre los puntos más importantes de la reunión estuvo el objetivo de fijar el precio del kilo de uva en sus distintas variedades para la cosecha 2024. En tal sentido las uvas Mezcla y Criollas tienen un valor sugerido de U$S 0,35 el kilo, las uvas Varietales B Tintos, U$S 0,50, las Varietales de primera gama tintas, U$S 0,70. A su vez, las uvas varietales blancas de alta gama se fijaron en U$S 0,75 y las uvas varietales blancas B, U$S 0,50.

La idea de los productores surgió porque rechazaron el valor de $150 por kilo de uva común que empezó a circular por parte de las bodegas. Teniendo en cuenta que el año pasado se pagó a $110 el kilo de uva, con ese valor nuevo quedaban desfasados ante la inflación, el costo de los insumos y mano de obra. Para algunos productores, tras sacar sus costos, este año las bodegas deberían pagar no menos de $290 por kilo de uva criolla.

Tras una extensa reunión, los referentes de las entidades consensuaron esos precios esperando reunirse con las autoridades de ambas provincias para que intercedan ante la industria. El propósito es acercar los valores que están ofreciendo las bodegas, formadoras de precios, a lo solicitado por los productores para poder así cubrir el costo de producción.