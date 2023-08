El precio que tendrá la uva ya desvela a viñateros sanjuaninos

Todas las entidades viñateras de San Juan anticiparon que enfrentan un gran desafío para la próxima vendimia, porque los precios al productor están deprimidos, a la vez que continúan en caída libre los despachos al mercado interno, pese a que fue la cosecha más baja de la historia. De acuerdo a las cifras que difundió este mediodía el INV, entre los meses de enero y julio se registra una caída del 11% en las ventas del mercado interno.

Desde la Asociación de Viñateros Independientes explicaron que actualmente el precio del litro de vino de traslado es de $150, un valor que está desfasado con la inflación. “Ese precio equivale a que la uva cueste $80 el kilo. Y deflacionado al que vendió la uva en el mes de marzo y lo cobro en cuotas, implica un valor de $50, es un valor irrisorio”, lamentó su titular, Juan José Ramos. El productor estimó que el litro de vino de traslado actualmente debería estar a $250, para planificar un precio razonable del kilo de uva en la próxima cosecha.

“Si no repunta, los viñateros estaremos en el horno para la próxima vendimia”, aseguró Ramos. “Si no repunta, los viñateros estaremos en el horno para la próxima vendimia”, aseguró Ramos.

Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola; dijo que sus asociados están preocupados por el bajo precio del vino de traslado, “sumado al desastre de la macro economía con una inflación altísima”. El viñatero agregó que esta situación “pulveriza el valor da las cuotas que estamos cobrando por la venta de la uva”, además que por el desdoblamiento cambiario impide que será rentable exportar.

“El gobierno nacional sigue sin tomar ninguna medida económica en serio, es así que ya cerró una mostera como varias empresas más, es un desastre”, se quejó Martín. “El gobierno nacional sigue sin tomar ninguna medida económica en serio, es así que ya cerró una mostera como varias empresas más, es un desastre”, se quejó Martín.

En igual sentido, Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros, recordó que cuando los viñateros vendieron la uva en marzo a $100 el kilo, en 5 o 6 cuotas; los contadores de la entidad calcularon que por la inflación al mes de abril equivaldría a unos $62. “Pero ahora, sumando la inflación acumulada y la devaluación del 20% de hace unos días te quedan $50”, estimó. Con respecto al vino de traslado, indicó que mientras el precio al consumidor subió más del 100%, el vino de traslado solo aumentó un 35 a 40%.

“En la Federación aconsejábamos no vender la uva y hacer vino a maquila y ahora con lo que han perdido los viñateros me quieren colgar”, enfatizó Garcés. “En la Federación aconsejábamos no vender la uva y hacer vino a maquila y ahora con lo que han perdido los viñateros me quieren colgar”, enfatizó Garcés.

El consumo, en picada

Además del precio, los viñateros enfrentan este año una caída pronunciada del consumo de vino. El anticipo de comercialización del mercado interno de vinos que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Vitivinicultura indica que en julio del 2023 los despachos cayeron 11%, con un derrumbe de casi el 24% del vino blanco mientras que el vino tinto descendió 6,5%.

En el acumulado entre enero y Julio del 2023 las ventas de vino al mercado interno cayeron 11,3%