Un vino sanjuanino, entre los premiados en la competición más influyente del mundo

La competencia de vinos más grande e influyente del mundo dio a conocer sus ganadores. Este martes 7 de junio se publicaron los resultados de los Decanter World Wine Awards 2022, donde Argentina tuvo una destacada actuación con casi 500 reconocimientos para sus vinos, especialmente en segmento más destacado, donde casi triplicó los galardones de Oro, Platino y Best in Show respecto al año pasado. Hubo un sanjuanino entre los premiados. El Contracara Reserva Malbec 2020, de Bodegas Callia, ubicadas en Pedernal , recibió la medalla de platino.

En la 19° edición del certamen organizado por la prestigiosa revista británica, después de un 2021 récord, se superó nuevamente la cantidad de vinos degustados con 18.244 etiquetas provenientes de 54 países. Durante dos semanas, casi 250 especialistas, entre los que se distinguen 41 Masters of Wine y 13 Master Sommeliers, otorgaron 50 medallas Best in Show, 165 Platino, 676 Oro, 5900 Plata y 8074 Bronce.