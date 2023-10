Un radical sanjuanino profundizó el debate sobre el uso de regalías mineras

Las cuentas que calculó hace unas semanas sorprendieron: U$S 140 millones entre 2005 y 2022 recibió solo un municipio -el de Iglesia- en concepto de regalías mineras. Supera los $200 millones si se incluye a Jáchal. La enorme suma sin embargo se diluyó en destinos cuestionables, ya que fue a aumentar la planta municipal con contratados y al pago de becas y subsidios, sin destinar esos fondos en obras estratégicas o de infraestructura o desarrollos productivos alternativos.

El ex legislador e ingeniero en Minas, director del equipo minero de Bullrich, Mario Capello; volvió sobre el tapete sobre el rol de quienes deben controlar que no se malgasten los dineros públicos y no ejercieron o tienen debilitados esos roles: los diputados y el Tribunal de Cuentas.