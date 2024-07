Un nuevo país lidera la demanda de exportaciones de San Juan: mucha cal y un raro producto

“La que marcó la diferencia es la cal”, explicó Antonio Giménez, presidente de la entidad que reúne a los exportadores sanjuaninos. Según el informe semestral de CACEX, los envíos de cales a Chile alcanzaron los 21,473,280 dólares. Fue un crecimiento de 35% en divisas y alrededor de un 50% en volumen, traccionado por la minería del cobre que precisa este insumo para su producción.

Otros productos minerales enviados a los chilenos son dolomita y bentonita, y la oferta exportable se completa con producto de agroindustria como pasas a de uvas, pistachos, aceite de oliva, mostos, alfalfa, plásticos y cauchos.

Exportaciones de San Juan a Chile y Brasil 1° Semestre 2024.jpg

¿Avionetas?

Pero hay un producto insólito que se exportó desde San Juan: avionetas. En la base de datos aparece la posición arancelaria correspondiente a aviones y aeronaves. En Cacex informaron solo que corresponde a aviones pequeños o avionetas, y que fueron despachos por una minera.

Obviamente se trata de una operación eventual y que corresponde a la venta de una aeronave usada, de las que ocupa la minería metalífera para llevar lingotes de oro. Pero el dato permite recordar un pasado memorable que tuvo San Juan con su fábrica de aviones Chincul.

image.png

Es que esta provincia tuvo una industria de avanzada que la destacó en América Latina, desde 1972 en que se inauguró en Pocito, hasta su cierre en 1995. En ese lapso, se produjeron más de 700 aviones Piper. La poderosa industria cayó en desgracia cuando el ex presidente Carlos Menem derogo el Plan Huarpes, una promoción industrial para la provincia que hizo posible la llegada de la Chincul a San Juan.

Brasil, Milei y Lula

Brasil en cambio compró en San Juan principalmente pasas de uva, y en la primera mitad del año lo hizo por poco más de 9 millones de dólares, seguidos por aceite de olivos y aceitunas, juntas metaloplásticas, uvas y vinos, entre otros.

¿Será este cambio de destinos un efecto en el comercio exterior de las peleas de Milei con su par brasilero Lula? Desde que era candidato, Milei despotricó contra el brasilero al que calificó de "zurdo salvaje", por su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Hubo una escalada el mes pasado, cuando el presidente argentino se negó a pedir disculpas por haber calificado a su homólogo brasileño de “comunista corrupto”. “¿Acaso no lo es?”, desafió. Este mes no fue a la cumbre del Mercosur, y en cambio acudió en la misma fecha a un encuentro con el ex presidente de derecha, Bolsonaro.

En la Cámara local fueron cautos y evitaron referirse al tema. Por el contrario, dijeron que hay productos estacionales corresponde esperar y ver las cifras anuales para hacer una apreciación y determinar si la tendencia se consolida o no. Eso sí, admitieron que cayó la venta de vino a Brasil, pero que la pasa y el aceite “sigue bien” y que la demanda “va a seguir creciendo”. “Lo que sí ha sucedido es que hay un crecimiento pronunciado de la demanda de cales”, reiteró Giménez.

Las exportaciones locales

Destinos 1.jpg

Durante el 1º Semestre de 2024, se generaron importantes variaciones respecto a los mercados de destino de nuestra oferta exportable. Por una parte, se concentraron aún más los despachos a América del Sur, creciendo en casi un 19%. Las exportaciones a América del Norte denotaron un leve incremento del 6,3%.

En cambio, se redujeron los envíos de productos a Europa (-60,8%), a Asia (-42,7%), continuando el descenso en los últimos años de las exportaciones a Rusia (-61%) y a Centro América y Caribe (-24%).

En general, durante el primer semestre, las exportaciones sanjuaninas cayeron20,78% en valores FOB (U$D) del total de las exportaciones, a causa del menor rendimiento de los productos Minerales (metalíferos y No metalíferos). En cambio, la agroindustria subió 35,16% en dólares y casi un 50% en volumen.