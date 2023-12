Tras la avalancha de clientes y la asunción presidencial: ¿cómo están los súper hoy en San Juan?

super 4.jpg

En cuanto a los precios, no se notaron variaciones, al menos este lunes, según aseguraron los clientes. Al respecto, el empresario Franco Pelletier, de Cabral Mayorista, aseguró que, “no tenemos listas de precios concretas. La semana pasada recibimos listas con subas de entre el 50 y el 60 por ciento, pero decidimos no aplicarlas porque no sabemos qué va a pasar. No se puede subir por subir y después tener que bajar todo. Y ahora se mantiene todo igual, estamos a la espera del anuncio sobre las medidas económicas para saber cómo seguir”.

En ese contexto, cabe recordar que la expectativa era grande, debido ayer se hablaba de que esta mañana a primera hora, el nuevo ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, ofrecería información sobre las medidas que se implementará a partir de ahora. A pesar de eso, la actividad fue suspendida y trasladada para mañana martes.

“Seguimos esperando. La idea es no vender enormes cantidades a una persona, pero seguir trabajando con normalidad, hasta saber qué vendrá”, indicó Pelletier.

En cuanto a los faltantes en góndola, indicó que, seguramente tenía que ver con que se estaba terminando de reponer lo vendido el fin de semana, pero aseguró que no hay desabastecimiento de productos. Sí, comentó que hay algunas empresas que no están mandando mercadería.

“Tenemos hecho pedidos a algunas empresas desde hace 20 días, pero no recibimos la mercadería. Pero son marcas puntuales las que faltan, entonces se pone a la venta los productos de las empresas que sí están enviando”, sostuvo el empresario para explicar el fenómeno de góndolas repletas de productos repetidos.

En ese contexto, entonces, será clave esperar los anuncios previstos para mañana martes y la reacción de los mercados para ver qué sucederá con los precios.