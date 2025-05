Todas las tendencias y precios de estufas para calefaccionarse este invierno en San Juan

En un recorrido por cuatro locales del microcentro, Tiempo de San Juan pudo hablar con los vendedores y conocer las preferencias de los sanjuaninos. En general, indicaron que no hay un tipo de estufa predilecta, sino que las elecciones se relacionan más con las necesidades y características del hogar de cada comprador. Quienes tienen servicio de gas natural, no dudan y optan por calefactores de este tipo, porque son mucho más convenientes que los eléctricos a la hora de pagar las boletas de los servicios.

En tanto que, quienes no cuentan con gas, se inclinan por las estufas que funcionan con electricidad, principalmente aquellas que son de placa de mica que, si bien son un poco más caras, suelen tener un mayor tiempo de vida útil que las que funcionan a vela. Al mismo tiempo, son más estéticas y menos peligrosas, sobre todo en las viviendas en las que hay niños, porque su estructura no se calienta y, por ende, no produce quemaduras al tacto.

image.png

Por su parte, las estufas garraferas, que funcionan con gas envasado, normalmente son elegidas por quienes no cuenta servicio de gas natural y deben acondicionar espacios grandes e, incluso, abiertos.

En tanto que, este año entran a jugar como una de las predilectas las estufas leñeras, conocidas como “salamandras”, cuya estructura está hecha íntegramente en hierro fundido, por lo que emanan un importante caudal de calor. Estas vienen en distintos tamaños para poder amoldarse a espacios de distintas dimensiones y tienen un estilo particular, con un vidrio especial en la puerta, lo que permite que la llama se vea desde el exterior, dando un toque distinto al hogar.

¿Qué pasa con los precios?

Los vendedores aseguraron que en esta oportunidad hay una oferta bastante amplia y que los valores cambian según las marcas y calidades de los productos. Pero en general, no han sufrido grandes variaciones con respecto a la temporada pasada. En tanto que, los artefactos cuyos precios subieron, han registrado aumentos inferiores a los de la inflación.

Las estufas más baratas siguen siendo las eléctricas, cuyo costo va de $19.999 a $28.490 las de dos velas, que el año pasado se podían conseguir a valores similares. En tanto que, el precio de las de placa de mica tampoco cambió mucho y hoy se pueden comprar a precios que se mueven entre $109.999 y $119.999 las 2.200 W.

Por su parte, los calefactores a gas se consiguen en San Juan en valores promedio de entre $200.000 y $400.000. Por ejemplo, de un modelo de 3.000 calorías de una marca conocida, en 2024 estaba a $300.000 y ahora se puede comprar a $352.209. En tanto que, uno de una marca de inferior calidad, pasó de $180.000 a $245.999.

image.png

Mientras que, las leñeras actualmente se pueden conseguir en el microcentro sanjuanino a $328.000 la de 6.000 calorías y $450.000 las de 12.000 calorías.

En cuanto al costo de las estufas garraferas, una marca que en la temporada anterior tenía un valor de $114.000 ahora se puede comprar a $149.849.