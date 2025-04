Se viene el frío y vuelven los calefactores: qué hay que hacerles y cuánto cuestan en San Juan

En cuanto a los costos, el gasista indicó que, se debe tener en cuenta que el precio varía bastante de acuerdo a la complejidad de la instalación, la ubicación y si el aparato es infrarrojo o de tiro balanceado. Más allá de eso, informó que el servicio de un calefactor infrarrojo tiene un costo que varía entre $45.000 y $60.000, aproximadamente. En tanto que, el de un tiro balanceado, se mueve entre los $85.000 y $120.000.

En referencia a estos valores, Correa indicó que, “no sé exactamente el porcentaje de aumento con respecto al año pasado, pero seguro está por debajo de la inflación. En realidad, el aumento de la mano de obra no ha podido ir a la par de la suba de la inflación y de los repuestos, porque la gente no está en condiciones de pagar un monto de ese tipo. Entonces, nos hemos ido adecuando para poder seguir trabajando”.

Cada cuánto se debe controlar un calefactor y la recomendación clave

Correa indicó que, el service consiste en desinstalar el artefacto, limpiarlo en su totalidad (incluyendo la cámara de gas) y asegurarse de que quede funcionando como corresponde. “Si hay que cambiarle algo, se le avisa al dueño para que decida sobre la reparación”, agregó el gasista sanjuanino.

Al mismo tiempo, afirmó que, la recomendación es hacer esta tarea todos los años, porque se trata del modo de verificar que los artefactos que funcionan. Esto, tanto en el caso de los artefactos de gas natural como aquellos que funcionan con gas envasado. “Siempre tenemos que estar seguros de la que la emanación de gas no es excesiva y que produce buena combustión”, recordó el gasista.

Y ofreció una importante recomendación para los sanjuaninos: “Nosotros desde AISAGA San Juan, siempre recalcamos que la gente le debe dar prioridad a la seguridad. En la época de frío hay que tener muchísimo cuidado con el tema del monóxido de carbón, que no se percibe, no tiene olor, no tiene gusto y del que advertimos sus consecuencias recién cuando la persona está en grave estado. Entonces, siempre hay que tener las ventilaciones obligatorias y siempre, por más frío que haga, se debe dejar una ventana un poco abierta. Eso no va a afectar en nada a la salud, al contrario, nos va a salvar”.