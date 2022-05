Tablets para jubilados y Becas Progresar: los requisitos

Para los jubilados, el acceso a este beneficio no tiene ningún costo y se suma al bono de $12.000 que percibirán aquellos jubilados que perciban menos de dos salarios mínimos, vitales y móviles en el que, a diferencia de monotributistas y trabajadores informales no registrados, los jubilados no debieron realizar inscripción para el cobro del bono.

Jubilados: ¿Cómo acceder a las tablet gratuitas?

Los jubilados y pensionados de la ANSES pueden acceder a las tablet gratis del plan Conectando con Vos, con el único requisito de acceso de contar con ingresos no superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Los mismos no deben realizar una inscripción individual, ya que los dispositivos se entregarán mediante convenios entre el Enacom y las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias. De esta manera, son las jurisdicciones y asociaciones las que deben inscribirse en la página del organismo para solicitar las tablet, para que luego los municipios se encarguen de otorgar los dispositivos a quienes corresponda.

Tablet gratis: ¿A quiénes les corresponde recibirlas?

Los grupos beneficiarios de las diferentes prestaciones de ANSES que pueden acceder a este programa son:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos mensuales no superiores a 2 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Monotributo Social.

Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia con ingresos no superiores a 2 SMVM.

Monotributistas de las categorías que no superan 2 SMVM.

Seguro por Desempleo.

Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares (Ley N° 26.844).

Becas Progresar.

Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal.

Clubes de barrios y pueblos registrados.

Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados.

Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

Beneficiarios del programa Conectar Igualdad.

Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Becas Progresar: ¿Quiénes las reciben?

El beneficio de ANSES representa una política de estado orientada a garantizar la continuidad y finalización educativa en los sectores más vulnerados de la sociedad. Recientemente se incorporó a jóvenes de entre 16 y 18 años al beneficio. El Plan Progresar de ANSES cuenta con cuatro líneas de becas:

Superior: becas para estudiantes universitarios y terciarios.

Obligatorio: becas para la finalización de la escuela primaria y secundaria.

Enfermería: becas para estudiantes de enfermería.

Trabajo: becas para cursos de formación profesional. La inscripción a estas se encuentra abierta todo el año.

Fuente: Infocielo