Sueldos estatales: Hacienda llevará una oferta y no descarta nada

El Gobierno de San Juan inició este jueves el diálogo con lo gremios docentes y no docentes para poder acordar el aumento salarial que regirá durante este 2023. En la primera reunión no hubo ofertas concretas, y ahora el Gobierno afina el lápiz para poder ofrecer una propuesta el jueves que viene, cuando quedaron en retomar las negociaciones con los sindicatos del magisterio. Así lo confirmó este viernes el secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent, quien además dijo que no descartan ningún mecanismo para llegar a un acuerdo salarial, entre ellos la cláusula gatillo y una primera cuota del aumento con un porcentaje fuerte que repercuta inmediatamente en los bolsillos de los trabajadores, para ganarle a la inflación.

De acuerdo a lo dicho por funcionario, fue una jornada de aproximar posiciones. "Nosotros los hemos escuchado a todos los sectores de acuerdo a sus dudas y necesidades, las peticiones que cada uno puede llegar a hacer, pero no hemos hablado de porcentajes todavía. Ni nosotros hemos hecho una propuesta ni ellos tampoco han hablado de porcentajes. Lo que sí se ha planteado desde los dos lugares es que sea un aumento que le gane a la inflación, dentro del establecido de la pauta fiscal que elaboró Nación que es ese 60% de inflación. El límite tiene que ser siempre el recurso y que las cuentas de la provincia deben seguir ordenadas. No queremos caer en la trampa de prometer un acuerdo que no podamos pagar los sueldos en tiempo y forma", dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

Durante el primer encuentro con ambos grupos de gremios estatales, el Ministerio de Hacienda les acercó a los gremios un esquema con "las conquistas que ha tenido cada uno de los sectores durante el año 2022, cuando se dio un incremento de 100% más cláusula gatillo en enero y febrero, que han tenido distintas particularidades que hay que notar en el salario. Por ejemplo la antigüedad en el caso de los docentes, en la modificación de puntos, en generar un salario neto garantizado de un 30% más al que fije la paritaria nacional. Lo mismo se ha hecho con los distintos otros sectores no estatales donde también se ha tocado la antigüedad, se han dado otras mejoras que han ido más allá de 100% otorgado, cuando la inflación acumulada en el período ha sido mucho menor", analizó Torrent.

El funcionario uñaquista dio una pista fuerte sobre lo que se buscará: "nosotros coincidimos con ellos en que el impacto fuerte debe estar en el mes de marzo, que haya una recomposición salarial para que los sueldos le ganen efectivamente a la inflación".

A la vez, sobre por dónde irá la oferta, esgrimió que "no hemos descartado nada no hemos descartado cláusula gatillo, ni ningún porcentaje, porque en realidad no se ha hablado de cifras en particular. Analizaremos lo que los docentes y los otros sectores nos propongan". También reiteró que"el límite no es un tema porcentual sino utilizar bien nos recursos. Hasta dónde la provincia puede estirarse sin romper el equilibrio fiscal"

La Provincia maneja diversos escenarios porque no lo mismo aplicar un porcentaje inicial grande, que tiene un costo importante, que otorgar un porcentaje general grande a pagar después, o establecer una cláusula de revisión o una cláusula gatillo, porque los desembolsos deben hacerse de manera paulatina. "Por eso no se puede hablar ahora de un porcentual en particular porque no se ha terminado de definir la propuesta", dijo Torrent.

Se parte de la base de que el acuerdo estará por arriba del 60% inflación prevista en las previsiones nacionales a la vez que se espera ver cómo quedará fijado el mínimo para los docentes en Nación.

Sobre los Docentes Autoconvocados

La primera reunión del Gobierno con los gremios también estuvo marcada por la presencia de un grupo de Docentes Autoconvocados, que se manifestaron en la explanada del Centro Cívico con pancartas y marchas, pidiendo por un aumento salarial. Sobre esto, el funcionario uñaquista recordó que el Gobierno solamente negocia con los sectores que tengan personería gremial y puedan legalmente estar sentados en la mesa de paritarias.

"La verdad que mientras más lejos se está de los lugares a responsabilidad, más irresponsables pueden ser la solicitudes. Nosotros tenemos que ser muy prudentes", remarcó Torrent.

También analizó sobre este movimiento de docentes, que no reconoce la representación gremial de ninguno de los tres gremios que integran la paritaria, que "nos preocupa que hay propuestas que escuchamos de esos sectores que son difíciles de llevar a la práctica, con la frialdad que se piden y después del lado de Gobierno analizándolas prácticamente san imposibles de concretar. Por ejemplo un 80% un solo tramo es muy difícil porque nosotros tenemos que seguir atendiendo a todos los sanjuaninos", lanzó.

Analizó que "no podemos tener la irresponsabilidad de decir algo que después con los recursos no podamos cumplir podemos cumplir. Nosotros vamos a ir este jueves con una propuesta y también vamos a escuchar, porque esto siempre ha sido un diálogo. Veremos cuál termina siendo una propuesta a estudiar donde encontremos un punto de equilibrio entre lo que ellos quieren y lo que nosotros podamos ofrecer".

Y concluyó sobre los plazos que: "la idea es que este acuerdo sea lo mas rápido posible a los efectos de que no haya conflicto en el inicio de clases y se empiece a cobrar lo antes posible".