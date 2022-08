Segmentación de tarifas: pasarán por barrios inscribiendo

Por estos días se extendió la inscripción para mantener los subsidios en las tarifas de electricidad y luz en todo el país y se puede seguir haciendo vía web. No obstante, San Juan ha dispuesto un operativo que la diferencia de otras provincias, ya que se asistirá a las personas que no están familiarizadas con la tecnología o que no tienen acceso a internet, de manera de poder llenar un formulario en papel que se enviará a Nación. Esto se hará con visitas de personal del Ministerio de Desarrollo Humano a diferentes barrios sanjuaninos, y correrá hasta el 15 de agosto que es el plazo fijado nacionalmente.