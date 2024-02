Ropa y calzado: nueva temporada, precios inalcanzables en San Juan

De acuerdo a un sondeo en el gran San Juan, los aumentos llegan hasta el 200% en calzados, mientras que en las prendas trepan hasta el 120%.Las entidades comerciales vienen advirtiendo que a medida que la inflación viene en alza, las ventas caen más, y no ocultan la preocupación para los próximos meses. Es que a los aumentos de precios de los proveedores se suman también los costos de alquileres y el personal, todo en combinación con la baja de facturación.

Gastón Villordo, desde la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, informó que el incremento del calzado ronda entre el 170% y el 200% respecto al invierno pasado. En indumentaria más o menos los nuevos precios llegan con alzas de entre un 100 a un 120%. “Los comerciantes están tratando de no proyectar los nuevos valores porque que, si no las ventas no se generan”, aseguró.

En la Cámara de Comerciantes Unidos aseguran que en el 2023 los aumentos treparon 160% y que ahora, las primeras listas de cambio de temporada llegan con un 60% a un 80% de aumento en indumentaria nacional, y del 100% al 120% en ropa importada o de marca. “Esto se debe a la inflación, y al aumento de sueldos de las textiles”, dijo su presidente, Marcelo Quiroga. Agregó que estos aumentos están retrasados, y que “la mayoría no está remarcando lo que tiene en las listas para seguir vendiendo.

Uno de los rubros donde más se notan los incrementos es el calzado. Los zapatos escolares, zapatillas y botas cuestan hasta 200% más que el año pasado. En locales como Batistella se pueden ver borcegos y botas texanas cortas desde $80.000, y altas hasta la rodilla a $127.000, y es de los pocos locales donde se puede comprar con tarjeta bancaria en tres cuotas. En otros locales de los shoppings, los precios van desde los $150.000 a los $200.000 respectivamente.En la mayoría de los comercios los pagos son en una cuota, y si se financia se cobra interés.

Leonardo Borgogno, desde la Cámara de Comercio de San Juan dijo que las marcas son las primeras en salir con los nuevos precios de la próxima temporada, no así el resto de los proveedores de ropa y calzado, que están esperando señales del rumbo de la economía. “Ellos trabajan con pretemporada y avanzan en esta época, pero el resto aún se encuentra liquidando porque tienen gran stock de prendas sin vender”, admitió.

Expectativas

“Las ventas no han sido las esperadas y están sobre estoqueados. Y las liquidaciones han estado similares en nivel de ventas a las del año pasado”, dijo Borgogno. Agregó que el último fin de semana largo, la mayoría del comercio minorista optó por cerrar los dos días, para evitar costos extras como el pago doble al personal que no se compensa con el nivel de ventas.

Por su lado, Quiroga sostuvo que los sanjuaninos han dejado de comprar en esta época, y solo se mueven los rubros relacionados con el inicio escolar. En todos los sectores esperan “meses difíciles” porque los precios van seguir aumentando, la gente no podrá comprar y habrá una recesión en aumento.