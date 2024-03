Riesgo de cierre de industrias sanjuaninas y el golpe de gracia de la energía

El titular de la UISJ, Ricardo Palacios; aseguró que hay peligro de que cierren fábricas de San Juan en el caso de que el gobierno nacional no genere rápidamente “herramientas de contención”. Si bien el panorama se extiende en todo el país, en San Juan se profundiza porque de unas 900 firmas industriales, solo 20 son grandes y tienen más espaldas. El resto son empresas medianas y chicas, y son vulnerables. El escenario preocupa y mucho por la pérdida de empleo que eso provocaría.

“Estamos en un momento muy, pero muy complejo y complicado. Venimos con un arrastre de años de recesión económica muy grande y ahora se suma una caída de consumo interno muy alto, que se viene agudizando”, dijo Palacios a Tiempo de San Juan.

La entidad reveló un dato preocupante: en solo dos meses -enero y febrero- ha caído 30% promedio el consumo de la producción local. A eso se suman problemas de arrastre como la falta de insumos y materias primas. La falta de pagos a proveedores del exterior que viene de la gestión anterior ha desembocado ahora en otro problema: “Estamos sin stock de materia prima y si bien ahora podemos pagar con divisas al exterior, en 30, 60, 90 y 120 días, hay desconfianza en los proveedores internacionales a la forma de pago que propone Argentina”, dijo el empresario. Agregó que en todos los casos se trata de problemas de la macroeconomía.

Energía, la tormenta perfecta

En la UISJ plantearon que el aumento de la energía es excesivo. No solo se aplicaron aumentos de tarifa, sino que simultáneamente se quitaron los subsidios, lo que represento un golpe letal para las pymes. “De pronto están llegando boletas con un aumento de entre el 200 y 300%, y más en algunos casos. Es muy preocupante”, aseguró. De acuerdo a las potencias contratadas de energía, solo algunos casos puntuales mantienen mínimos subsidiados.

Las listas de presiones en los costos siguen con los aumentos de gas y de combustible que han encarecido los costos logísticos en provincias como San Juan; además de nuevos impuestos y paritarias.

Palacios insistió en que si la Nación no genera condiciones de alivio es probable que en San juan “tengamos que ver el cierre de muchas pymes, y sería lamentable”.

En la entidad fabril destacaron que las herramientas necesarias debe proporcionarlas el gobierno de Javier Milei, ya que comprenden que el gobierno provincial solo puede acompañar con soluciones financieras. Eso sí, la UISJ volvió a la carga con un viejo reclamo a los jefes comunales: pidió a las intendencias que se eliminen de la boleta de electricidad los ítems de contribución municipal y tasa de alumbrado público. Esos cargos aumentan con el incremento del consumo, y, además, sobre ellos se cobran todos los impuestos, ayudando a encarecer aún más la factura. “Es un castigo a la producción. Antes cuando pagábamos dos pesos, no era nada que el municipio cobrar un peso, Pero ahora estamos hablando de millones de pesos”. Como ejemplo, señaló que han llegado facturas de energía por 5 millones, de los cuales un millón de pesos son de cargos municipales.

¿Qué harán? En las últimas semanas las reuniones de la cúpula de la entidad fabril se están multiplicando en todos los frentes. Mantuvieron encuentros con distintos ministerios del gobierno provincial planteando las preocupaciones y necesidades y a nivel municipal con distintos intendentes. En la Nación canalizan los pedidos a través de la Unión Industrial Argentina. El representante máximo de la entidad local acaba de regresar de Buenos Aires donde participó en distintas reuniones con autoridades nacionales, solicitando de forma urgente herramientas para poder transitar este momento que consideran “muy difícil”.