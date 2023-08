Riego en San Juan: otro paso para minimizar la pérdida de agua en las fincas

“La ley sobre el uso de canales comuneros existía hace años, pero no se había reglamentado. Esto ahora es un ordenamiento que establece procedimientos para garantizar que no se pierda el recurso hídrico, que sea más eficiente; en un contexto de crisis hídrica”, explicó Mauricio Lohay , Jefe de Irrigación en el Departamento de Hidráulica.

Los ramos comuneros son cauces privados, y un poco más chicos que los canales grandes que maneja hidráulica. Se desprenden de estos, como canales secundarios, pero están dentro de las fincas de los productores. Pese a ser privados, y no de dominio público, han estado comprendidos históricamente bajo el poder de policía del Código de Aguas. Sin embargo, carecían de reglamentación.Ahora se dictó la norma para que los propietarios cumplan con los requisitos que establece el artículo 146 de la ley.

El objetivo de esta resolución es verificar el cumplimiento de este artículo, y así observar que se realice el mantenimiento adecuado del acueducto para que cada regante de ese ramo obtenga igual beneficio que los demás. “Es muy importante esta reglamentación. Puede haber productores aguas abajo que tienen impecables los cauces, pero si el que está adelante tienen las compuertas rotas o no hizo la monda, se producen filtraciones, no corre el agua y no es eficiente el riego”, indicó Lohay. En la repartición admitieron que no se reglamentó antes esta normativa porque hasta ahora no había sido tan pronunciado el faltante de agua en la provincia.

Se han establecido los procedimientos para que el Departamento de Hidráulica actúe como autoridad de aplicación. Por otra parte, la inspección general de cada departamento tiene que fijar y notificar la fecha de monda de los ramos que está a cargo de los propios usuarios. De esta forma se facilita que la entrega del recurso se haga de manera equitativa.

En caso de incumplimiento, desde la inspección, la Junta departamental o desde las comisiones de regantes se intimará al titular de la cuenta en infracción para que en un plazo de cinco días regularice la situación, si se trata de la moda, o de diez días si ha incumplido con otra regulación.

En caso de que no se subsane la situación, se eleva un informe a la Jefatura de Zona de Irrigación de parte del inspector y se pone en conocimiento a la Dirección General de Hidráulica. De esta forma se le da tratamiento como un perjuicio al recurso hídrico que está regulado en el artículo 245 del Código de Aguas. Eso significa que, en caso incluso de que no realice la limpieza, Hidráulica lo va a poder hacer cargando eso como deuda para el usuario, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento establecido en el Código de Aguas.

Los requisitos que se deben cumplir