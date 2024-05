Qué harán los servicios de grúa o auxilio mecánico en San Juan ahora que el seguro no los contempla

Hace unos días la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) comunico a través de una resolución la novedad, y las compañías aseguradoras disponen de 90 días en los cuales tendrán que adecuar los actuales contratos con sus clientes.

Julio César Polito, desde Grúas Polito; dijo que están analizando volver a implementar el abono mensual del servicio como hicieron hace algunos años atrás. No obstante, deberán hacer un buen análisis de costos, porque incorporar movilidades, personal y brindar ese servicio ahora es bastante costoso. “Se abre una oportunidad ahora, y estamos analizando el tema, no queremos trabajar con intermediarios con la compañía de seguro. Nos interesa la posibilidad de trabajar directo, pero vamos a ver qué hacen las compañías primero”, indicó.

Hace unos años, Polito tuvo un sistema con abono, con un radio de servicio y un paquete que se convenía con el dueño del auto. Incluso hicieron convenio con empresas similares de Mendoza para prestar el servicio al usuario en cada provincia. “Lo estamos analizando porque la inversión no es tan fácil, para incorporar una movilidad hay que incorporar gente y otras cosas. Una grúa vale $40 millones”, explicó.

gruas.jpg

“Hay varias ideas dando vueltas, pero creo que nos vamos a inclinar por ofrecer algunas promociones en lugar de un abono mensual”, dijo Patricio Vera, desde grúas San Patry. El empresario agregó que como la firma tiene lavadero anexado, planea por ejemplo lanzar una promo al estilo de si se contrata el servicio de auxilio de grúa tiene un lavado gratis. Tambien pueden ser descuentos del 15% o 30% en el caso de acudir por segunda vez a contratar el servicio.

“Todo se está analizando, porque hay gente que no usa la grúa nunca, pero tengo casos que la usan constantemente, En 6 meses me han llamado 8 o 10 veces”, aseguró Vera. En la firma tambien analizaron el encarecimiento de los costos y la expectativa que ha despertado la noticia de que ahora las compañías de seguros ya no brindaran el servicio de auxilio mecánico. “Nosotros estamos en Facebook y he recibido ofertas de gente que me quiere comprar la grúa porque se creen que van a llenar de guita, y no es así, esta difícil”. Agregó que un servicio que debería costar $40 o $50 mil actualmente se está cobrando a $20 mil “y a la gente le parece caro”.

Por su lado, Roberto Martínez, de Auxilio del Sur, aseguró que esa empresa no tiene pensado salir a ofrecer el servicio mensual por su cuenta. “Ya lo hicimos una vez hace algunos años y no funcionó”, dijo. En su caso supone que el servicio de grúa lo van a salir a ofrecer los productores de seguros en forma adicional a la póliza, por un valor extra: “tengo noticias de que una compañía ya lo ha decidido, y cuando salga una, las otras lo van a acompañar”, opinó.

En el resto del país

Fuentes del sector informaron que en Mendoza hay una cámara que reúne a las empresas que prestan auxilios mecánicos y están en reuniones para establecer alguna metodología para prestar el servicio. A su vez, hay empresa de alcance nacional como IKA que ya ofrece la contratación particular del servicio de grúa en todo el país. En su página web ofrece un abono mensual que va desde los $4890 por mes para coberturas hasta 50 kilómetros, y de $7.890 mensuales para servicios hasta 500 kilómetros.