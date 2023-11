Qué es lo que más denuncian los consumidores sanjuaninos y cuáles son sus nuevos reclamos

Según este escenario planteado por el funcionario, la telefonía celular dejó de estar en primer lugar de los reclamos y pasó al cuarto.

Lo importante es cuántas veces se pudo encontrar una solución para el consumidor. Sancassani dijo que el balance de este año todavía no está pero que en 2022 registraron más de 3.600 denuncias, de las cuales el 60% se resuelven a favor del consumidor. El 40% restante se da porque hay desistimientos de denuncias, porque el consumidor no tiene razón, o porque pasan a multa, pero, valoró, "es un alto porcentaje el que se soluciona a favor del consumidor".

El funcionario dio cuenta sobre algunos temas recurrentes, como el de planes de ahorro de autos. "Lo más característico del plan de ahorro ahora es la no entrega del vehículo. Eso viene hacia el reclamo, y eso lleva a que nosotros le pidamos la multa que está dentro del contrato de adhesión, que es por el tiempo de no tener el vehículo". Consignó que depende de la cantidad de días, pero que estas multan rondan montos superiores al millón de pesos.

En el caso de los bancos, describió que hay muchas personas que por ahí no se enteran hasta después de un año, dos o tres de que están pagando por un servicio que no pactaron. "También pasa, uno cuando va y contrata un paquete de un banco, nos hacen firmar muchas hojas u hoy en día nos hace firmar en una tablet y vamos pasando y firmando y no leemos", dijo. Defensa al Consumidor pide inmediatamente la baja del seguro.

En general, el organismo lleva recaudados en multas en lo que va del año poco más de 15 millones de pesos. Ese dinero va a un fondo especial desatinados a educación al consumidor.

Nuevos reclamos

También Sancassani analizó una problemática nueva que se da en los cajeros, que reciben hasta 6 millones de pesos en billetes de 1.000, es decir que todavía no tienen las máquinas configuradas para recibir los billetes de 2.000. Los cajeros se quedan sin estos 6 millones de pesos muy velozmente y la capacidad de reposición de los bancos no alcanza para garantizar que siempre haya plata.

"Todavía no hemos hecho nada porque surgió el día de ayer. Tampoco tenemos una denuncia de ningún consumidor, pero bueno, la problemática está, entonces tratamos de averiguar con gente amiga que tuvo la amabilidad de atendernos porque ayer fue el feriado bancario. Nos dijo que en el corto plazo se tiene que solucionar este problema que es un problema que tienen y lo quieren solucionar", aseguró el Director.

Otra de las denuncias recientes es porque hay comercios, por lo general chicos, que cobran un recargo con la tarjeta de débito y crédito en un pago y también con el uso de las billeteras virtuales. "Nosotros decidimos sacar un programa, no solamente para concientizar al consumidor, sino también a los comerciantes que existe una ley en donde prohíbe el cobro del recargo cuando se trata de tarjetas de débito y crédito en un pago y también las billeteras virtuales. El programa se llama Recargo Cero".

Agregó que "lo hemos estado controlando, el comercio ha estado sufriendo en su gran mayoría y después el gobierno sacó esta devolución del IVA entonces, por ahí hay mucha gente que se volcó a denunciar formalmente, porque no teníamos muchas denuncias formales, teníamos por ahí reclamos". Con estos controles oficiales, se detectaron varios comercios, más de 10, que estaban haciendo cobros indebidos.