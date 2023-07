Productores e industriales sanjuaninos, preocupados por el aumento de la tarifa eléctrica

La producción alertó que el incremento en el riego agrícola pone en peligro la estructura de costos del sector primario. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes; dijo que a los productores les están llegando facturas con aumentos del 60%, “y eso que ahora no se nota mucho porque están los pozos parados porque los viñedos no están en época de riego”. Y como no se riega, la producción agrícola entre julio y noviembre no paga un cargo eléctrico –la potencia- que sí empieza a tallar en el verano y encarece aún más la factura. Pero Ramos advirtió que sí está afectando a las bodegas e industria , y alertó sobre la audiencia pública a la que convocó el EPRE para el próximo 19 de julio para ajustar la tarifa eléctrica: adelantó que su sector “se va a oponer a cualquier incremento” que pretenda fijarse en ese encuentro. Ramos mostró la factura de un productor que en mayo pagó casi $110.00 y en junio superó los $262.000 con consumos similares.

José “Catuco” Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas (CAPROVIT); dijo que el problema se agudiza para los productores que tienen potencia contratada y cargo fijo, que sufren un mayor impacto por los ajustes tarifarios. Es que el productor que un solo día use mucho el pozo de agua entre las 18 y las 23, deberá pagar además del consumo un cargo extra por potencia todo el trimestre. Además, hizo hincapié en un tema sensible, que es la carga impositiva asociada a la factura eléctrica en San Juan. Recordó que el sector productivo cuando vende su producción primaria tiene que pagar un IVA de solo el 10%, y cuando paga la factura eléctrica, se le cobra un IVA del 27%. A eso se suman los cargos municipales que se calculan mediante un porcentaje sobre el costo de la energía. “Vamos hacia una matriz impositiva que la agricultura local no está en condiciones de seguir soportando. Por cada 100 pesos, el 48% son impuestos”, se quejó Molina. Dijo que la solución es avanzar hacia la colocación de paneles solares en las fincas, algo que en CAPROVIT se está avanzando. Molina dijo que esa entidad volverá a la carga con el reclamo (ya lo hizo en gobiernos anteriores), para lograr soluciones al sector de regantes electro-intensivos en la zona del Oeste argentino.

Otro viñatero preocupado es Pablo Martin, referente de la Mesa Vitivinícola que dijo que el sector teme el impacto que tendrá otro aumento tarifario eléctrico. “Los precios de lo que producimos están muy bajos, y el tipo de cambio muy atrasado. No podemos tolerar otro aumento”, advirtió. Además, destacó que el momento político actual coloca al sector de la producción en un momento difícil, con un gobierno que se va y otro que entra.

GRAFICO IMPACTO TARIFARIO AVI.jpg El grafico elaborado por AVI muestra las variaciones que ha tenido el cargo fijo de la electricidad en San Juan en un mes.

La industria sanjuanina también explicó que el sector está preocupado por el tema y que irá a la audiencia pública a expresar su postura. Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan; dijo que los establecimientos han recibido las facturas este mes con un impacto “fuertísimo”, y anticipó que la entidad fabril seguirá insistiendo en que se quiten las contribuciones y tasas municipales de la factura eléctrica. “Ya con las actuales boletas se está haciendo inviable para las pymes sanjuaninas, porque la mayoría son electro-intensivas”, dijo el industrial. Agregó que el sector además se enfrente a la problemática de la inflación, de la falta de acceso a materias primas y el encarecimiento de las mismas, y la apertura de paritarias. “Es un combo muy difícil de llevar y sin lugar a dudas terminara repercutiendo en un aumento de costos y un traslado a los precios, y, por ende, mayor inflación. ¡Es una bola que no frena!, se quejó.