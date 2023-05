Tarifa eléctrica: quitan subsidios y el 30% de usuarios sanjuaninos tendrá aumentos

La secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón, ya había confirmado esta noticia hace una semana, en un encuentro sobre el sector energético de IDEA en Neuquén. En el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informaron que se ha ordenado a las Distribuidoras Energía San Juan y DECSA comunicar a todos los suministros “Nivel 1 – Mayores Ingresos” que no hayan completado el formulario del registro de acceso a los subsidios nacionales (RASE), “que deberán hacerlo a la brevedad”. Las distribuidoras deben enviar una nota con ese aviso en la próxima factura, indicando que, en caso de no hacerlo, perderán los subsidios a la energía que dispone la Nación. “El registro puede completarse accediendo por internet al sitio de la Secretaría de Energía, o personalmente en la Distribuidora o en el EPRE”, comunicaron desde el EPRE. Y aclararon que no es necesario que los usuarios que ya han completado el formulario vuelvan a hacerlo.

Los aumentos

* Los usuarios residenciales de nivel 2 de menores ingresos y de nivel 3 de ingresos medios que consuman hasta 400 kWh mensuales no verán un incremento en la boleta de la luz. Los usuarios Nivel 3 que consuman mas de 400 kWh siguen con la tarifa congelada hasta ese tope pero todo el excedente se facturará con aumento.

* En cambio los residenciales de Nivel 1, que son los de mayores ingresos; que no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios, o que aún estando inscriptos tienen ingresos totales mensuales mayores a 3,5 canastas básicas ($669.298 mensuales), tendrán un impacto de aumento de entre el 62 al 66% en las facturas cuyos vencimientos ocurran a partir de julio del 2023.

* En el caso de los comercios o mini pymes con potencias de hasta 10 kW no verán aumentos en los suministros con consumos menores a 800 kW mensuales. A partir de consumos superiores a ese tope recibirán un aumento del 16% en la tarifa.

* Las grandes demandas de media atención que son industrias y comercios con potencias contratadas mayores a 50 kW y hasta 300 kW recibirán un aumento del 15 al 20%.

* Las grandes demandas de media tensión, cuyas potencias contratadas son superiores a 300 kW recibirán un aumento del 45%.

* Los suministros de riesgo agrícola tendrán un aumento del 9%.

Quita gradual de los subsidios

Esta medida fue dispuesta por el Gobierno Nacional para todas las provincias. se trata de una quita gradual de subsidios para el segmento Nivel 1 que se inició en el último trimestre del año pasado pero que aún quedaba con un porcentaje de tarifa subsidiaria de alrededor del 40% en las boletas de la luz. Al concretarse esa medida, impactará en casi 74.000 usuarios sanjuaninos del Nivel 1, el 30% del total que hay en la provincia, que son 241.481 según datos oficiales. A nivel nacional son 5.385.201 los usuarios incluidos en el Nivel 1 de mayores ingresos.

Entre Nivel 2 y Nivel 3 se alcanza casi el 70% de los suministros, que no sufrirían variaciones, salvo los Nivel 3 que superen el tope previsto para ese segmento de 400 kW, que alcanza a un 15,72% de los usuarios sanjuaninos.

La Secretaría de Energía venía aplicando la quita de subsidios en etapas, pero en febrero se detuvo. Vio que muchos hogares no se habían inscripto en el registro de subsidios y, por eso, estaban en el padrón como N1, es decir, hogares de alto poder adquisitivo. En todo el país, el gobierno ordeno a los entes reguladores y distribuidoras salir a buscar a jubilados y otros hogares de ingresos medios y bajos que no se habían anotado. Muchos usuarios no se anotaron pensando que van a poder pagar la factura, porque están confundidos o no saben hacerlo, o porque no quieren que se les prohíba la compra del “dólar ahorro”, uno de los requisitos para pedir conservar el subsidio.