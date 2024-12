Primer año de gestión: los pros, lo que falta y lo que se podría esperar para el 2025 en materia económica

Los especialistas Gustavo Ruiz Botella, Luis Aveta, Mariano Cáceres y Marianela Gaya brindaron tanto los pros como los contras que se atravesaron este año y cómo esperar el primer semestre del 2025.

Balance sobre la gestión de Javier Milei

Sin duda la gestión a nivel nacional fue la que tuvo un mayor impacto en materia económica. Decenas de medidas, algunas bajo la forma de Resolución o Decreto, llevaron a apurar el ajuste, reducir el gasto y lograr el superávit fiscal en mayor parte del año.

Los especialistas señalan los esfuerzos estuvieron enfocados a nivel general en bajar y contener la inflación en los valores mininos posible. “Al inicio de su gestión, el país se encontraba con reservas netas negativas en -11.500 millones USD, un déficit fiscal considerable, una alta emisión monetaria endógena por pasivos remunerados del BCRA que era un potencial foco inflacionario y bonos soberanos con rendimientos que reflejaban la desconfianza de los inversores”, recordó Gaya.

La gestión de Milei debe analizarse desde dos aspectos. Por un lado, se encuentra la mirada financiera, donde con el paso de los meses Argentina fue ganando confianza en los mercados. Al respecto, Cáceres señala: “Hoy el Merval medido en dólares está el máximo histórico. Estamos en los niveles de Riesgo País más bajos desde 2019. En pocas palabras, la cara financiera fue el principal motor y hoy es parte de la confianza que estamos viendo y los resultados que se presentan en términos de Mercado de Capitales”.

Pero del otro lado se encuentra la mirada económica, donde los ajustes lograron conseguir el superávit fiscal, pero también lograron su impacto negativo en algunos sectores. Así lo destaca Aveta al remarcar que “alguien iba a terminar pagando el costo por una reducción tan fuerte sobre el presupuesto nacional. Mucho fue sobre el empleado público nacional. Ahora están sufriendo un poco el tema de recorte de las jubilaciones por el lado de los remedios y también hubo un atraso en el tema de actualización de las jubilaciones, ese es el lado oscuro de la gestión”.

El tema dólar fue uno de los principales aspectos a abordar en la gestión de Milei. Desde el minuto uno comenzó a tener mayor presencia el fantasma del fin del cepo o la doralización, situaciones que por el momento no se han dado, pero gracias al blanqueo de capitales y otras acciones, el Gobierno nacional logró contener un fenómeno que desde hace años venía golpeando a la economía argentina, y era el importante aumento de precios tomando como referencia un dólar paralelo elevadísimo, por pura especulación. Hoy en día la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo es casi inexistente; en los próximos días se elimina el Impuesto PAIS, abaratando el Dólar Tarjeta, por ejemplo; se sostiene un crawling peg del 2% mensual lo que lleva calma en el mercado cambiario, algo que hacía tiempo al menos en la práctica no se registraba.

Balance sobre la gestión de Marcelo Orrego

En el aspecto económico la provincia sufrió de primera mano el recorte que se realizó a nivel nacional. El freno de la obra pública nacional llevó a que San Juan tuviera que “echar mano” a la caja local para reactivar los trabajos mientras se gestionaban fondos. El fin de los subsidios en el transporte también generó alborotos en el sector, y estos son solo algunos ejemplos en tono a lo que tuvo que enfrenar San Juan como coletazo de decisiones nacionales.

“La motosierra nacional también llegó a las provincias con una reducción tremenda de los ingresos”, aseguró Aveta. Y continuó: “En San Juan ha habido un freno de obra pública por razones obvias, pero el Gobierno provincial pudo seguir pagando todas sus cuentas en general o por lo menos no se ha sentido a nivel social. Eso deja mucho que pensar de qué lo que hacía el gobierno anterior con tanto dinero que le entraba”.

Para Ruiz Botella, el gobierno provincial logró el ahorro gracias a la reducción de gastos, a la espera de la llegada de inversiones o la reactivación de la minera. “En San Juan dependemos de la minería y estamos sujetos a eso, a que haya inversiones en el campo minero. Si no hay inversión en el campo minero, es difícil en otros en otros rubros de actividad económica que haya inversiones, porque no es una provincia que reúne condiciones para la para la inversión. Si en la minería logran que algunos de todos estos proyectos que se están hablando empiecen a funcionar, probablemente veamos un cambio de inversiones por parte del sector privado”, sentenció.

No hay que olvidar que el equipo de Orrego no solo comenzó el pasado 10 de diciembre de 2023 a transitar su primera gestión en la historia, sino que se topó con la novedad a nivel nacional y en muchas cuestiones no le quedó otra que alienarse con las políticas nacionales para no desfinanciar la provincia, a la espera de la ansiada reactivación económica que se espera tanto desde la órbita pública como privada.

Lo que falta y lo que se espera para el 2025

A días de terminar el año, la mirada de los analistas locales promedia entre el optimismo y la cautela.

“Creo que la economía va a empezar a rebotar en los primeros meses del 2025, pero faltaría algún incentivo extra para atraer inversiones”, precisa Ruiz Botella, indicando que, desde su percepción, post marzo podrían darse novedades en torno al dólar.

En la misma sintonía se expresa Aveta, indicando que, durante la primera mitad del 2025, de darse las condiciones, se podría dar la salida del cepo. Además, precisa que los recortes nacionales podrían continuar, beneficiando a algunos sectores, pero impactando en otros.

“Para el 2025 hay distintos escenarios, con una inflación en torno al 30%, una devaluación mayorista en torno al 25%. Eventualmente, un rebote la actividad económica en términos al 4% de crecimiento anual o un poquitito más. De lo que sí puedo hacer una jugada es en el caso de tener una buena performance electoral el Fondo Monetario eventualmente podría prestar un par de dólares necesarios para salir del cepo, siempre y cuando tenga otro año de equilibrio fiscal. Eso serían como los principales puntos para para el año que viene 2025”, analiza Cáceres.

A nivel provincial, el análisis sobre lo que se podría dar en materia económica viene de la mano de lo que pueda provocar el RIGI. Al respecto Gaya reflexiona: “La provincia podría beneficiarse notablemente de inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, previsto en sectores estratégicos como la minería. Con una creciente demanda global de metales como el cobre, la provincia tiene la oportunidad de consolidarse como un actor clave en la industria minera, generando empleo y dinamismo económico a nivel regional”.

No fueron los peores escenarios los vividos en los últimos 12 meses, pero es una realidad que diversos sectores de la sociedad han visto sus económicas domésticas reducidas o afectadas por medidas nacionales. También es una realidad que por la falta de reactivación económica miles de personas a lo largo y ancho del país perdieron sus trabajos o tuvieron que sumar más horas para llegar a fin de mes. Diversos sectores productivos recuperaron sus ritmos a valores no óptimos, pero si ideales, mientras que otros replantearon sus formas de trabajo por la falta de demanda. Tanto bienestar como malestar estuvieron presentes este año, habrá que esperar para conocer qué se vivirán los próximos meses.