Presupuesto Provincial, con una suba del 110% para 2023

Los detalles del proyecto se guardan bajo siete llaves hasta que los legisladores tomen conocimiento de ellos, se espera que la semana que viene el equipo de Hacienda, encabezado por la ministra Marisa López, concurra a la Cámara de Diputados para explicar punto por punto las previsiones de la gestión uñaquista.

La iniciativa entró este jueves formalmente en el temario de la Legislatura local, junto con la Ley Impositiva Anual y el Código Tributario. Como suele suceder todos los años, se bajarán los textos a análisis en las comisiones y la meta es poder aprobar ambas normas en la sesión del 15 de diciembre próximo, dijeron fuentes legislativas.

El año pasado, el presupuesto 2022 se aprobó el 16 de diciembre y contempló un cálculo de $ 246.775.301.000 destinados al mantenimiento de obras de infraestructura, viviendas, red vial, canales de riego, construcción de hospitales, escuelas y las acciones del Acuerdo San Juan.

La llamada "ley de leyes" es mirada atentamente por los intendentes, que ven allí la disponibilidad de recursos de coparticipación en un año que se prevé difícil en lo económico en todo el país y que estará marcado por la campaña electoral.

Días atrás, el funcionario apuntó que "nosotros tratamos de ser austeros, pero sobre todo en el gasto corriente, no en el gasto de capital que es lo que más genera actividad económica, que tiene que ver con la obra pública, con el empleo que genera, el apoyo al sector privado a través de distintas líneas, créditos, apoyos, subsidios, la construcción de viviendas. Todo eso no se toca. Todo eso es sagrado para lo que es la economía de San Juan. SI obviamente nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de no hacer estimaciones que después a la hora de la verdad terminen no realizándose".

Según analizó, en Hacienda trabajan con lo estimado en los recursos nacionales, y con un estimado de los recursos provinciales, pero siempre siendo muy realistas, y no haciendo una sobreestimación, para no caer en la trampa de no poder pagar y cumplir con los compromisos que tiene el Estado.